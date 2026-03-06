Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra mắt sách

Chiều 6/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển" của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Tiến sỹ, Thiếu tướng Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân. Buổi lễ cũng được tổ chức tại hội trường Trường Đại học An ninh nhân dân, kết nối trực tuyến tới hơn 4.000 học viên của trường.

Cuốn sách "Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển" là công trình tâm huyết, tuyển chọn hơn 50 bài phát biểu, bài viết và trả lời phỏng vấn tiêu biểu của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng trong thời gian giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Với dung lượng hơn 900 trang, nội dung cuốn sách tập trung vào những trụ cột cốt lõi: đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; kiến tạo và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng cường đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng; bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng trong sạch, mạnh mẽ.

Đặc biệt, các bài viết đã làm nổi bật vai trò của Chính phủ trong việc điều hành linh hoạt, quyết liệt trước những biến động phức tạp của tình hình kinh tế - chính trị thế giới, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử sau 40 năm đổi mới.

Cuốn sách không chỉ ghi lại dấu ấn của một giai đoạn lịch sử quan trọng mà còn gợi mở nhiều vấn đề có giá trị trong hiện tại và tương lai, là yếu tố cốt lõi để Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, nội dung cuốn sách có giá trị lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ hơn về các cơ hội, thách thức của công cuộc xây dựng đất nước, đặc biệt là định hướng phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm cũng cho biết, năm 2024, Nhà xuất bản đã xuất bản bộ sách "Nguyễn Tấn Dũng tuyển tập" gồm 6 tập (gần 6.000 trang), phản ánh toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của đồng chí giai đoạn 1997 - 2015.

Tiến sỹ, Thiếu tướng Trần Văn Tuấn khẳng định, việc giới thiệu cuốn sách góp phần lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn, cung cấp tài liệu giá trị cho công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Tại buổi lễ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng đồng chí Nguyễn Tấn Dũng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xuất bản sách lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước"./.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng quân đội nhân dân hiện đại Sách kết tinh chặt chẽ giữa tổng kết thực tiễn sinh động với phát triển lý luận, làm rõ vấn đề cốt lõi, xuyên suốt trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.