Văn hóa

'Tủ sách Thanh niên': Tạo cảm hứng cho giới trẻ trên bước đường trưởng thành

Tủ sách gồm 12 tác phẩm thuộc nhiều thể loại, trong đó có cả sáng tác trong nước và nước ngoài, mang đến cho bạn đọc trẻ những góc nhìn đa chiều về lịch sử, con người và lý tưởng sống.

Thu Hà
Tiểu thuyết “Dấu chân người lính” được viết giữa chiến trường, giữa cuộc chiến đấu khốc liệt nơi nhà văn sát cánh cùng sống, cùng chiến đấu với bộ đội và nhân dân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 23/3, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026) và chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu Tủ sách Thanh niên với những tác phẩm giàu giá trị, góp phần truyền cảm hứng sống đẹp và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ.

Góp mặt trong tủ sách là những tiểu thuyết nổi tiếng viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước: “Dấu chân người lính” của Nguyễn Minh Châu, “Mẫn và tôi” của Phan Tứ và “Dưới đám mây màu cánh vạc” của Thu Bồn.

Nhật ký “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, hồi ký “Tổ quốc-Quê hương và Gia đình tôi” của nhà cách mạng lão thành Lê Quang Vịnh cho bạn đọc cái nhìn của người trong cuộc. Họ là những trí thức trẻ dù ở Thủ đô Hà Nội hòa bình hay trong vùng địch chiếm đóng đều chung một tình yêu Tổ quốc, sẵn sàng dâng hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Cùng với các sáng tác trong nước, Tủ sách Thanh niên giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng viết về những vĩ nhân thế giới mà nhiều người trẻ ngưỡng mộ. “Tuổi trẻ Karl Marx”“Suy nghĩ về những câu Marx trả lời con gái” vừa kể cho chúng ta thời tuổi trẻ của nhà triết học Karl Marx, người sáng lập Chủ nghĩa Xã hội khoa học vừa hé mở cho chúng ta một Marx không chỉ vĩ đại trong tư tưởng mà còn là người chồng, người cha ấm áp, chan chứa yêu thương, sống trọn vẹn giữa tình yêu gia đình và lý tưởng cách mạng.

“Thép đã tôi thế đấy” tái hiện cuộc đời Pavel Korchagin, một thanh niên Xô Viết kiên trung với câu nói đã trở thành phương châm sống của nhiều thế hệ thanh niên: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí…”

12cuon-598.jpg
Hình ảnh 12 đầu sách trong Tủ sách Thanh niên do Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu.

Theo bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, trên mỗi trang sách, bạn đọc trẻ sẽ tìm gặp những giá trị về lý tưởng sống, lòng yêu nước, bản lĩnh vượt khó, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Tủ sách Thanh niên của Nhà xuất bản Kim Đồng không chỉ giới thiệu những tác phẩm có giá trị mà còn truyền cảm hứng sống tích cực, nuôi dưỡng tinh thần lập thân, lập nghiệp, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đất nước. Với định hướng đó, Tủ sách Thanh niên mong muốn trở thành người đồng hành của tuổi trẻ Việt Nam, để từ mỗi cuốn sách một hành trình cống hiến bắt đầu.

Hưởng ứng phong trào “Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn” do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, tại buổi lễ ra mắt Tủ sách Thanh niên, Nhà xuất bản Kim Đồng đã trao tặng 340 bộ sách gồm các ấn phẩm trong Tủ sách Thanh niên tới 34 tỉnh thành Đoàn trong cả nước./.

(Vietnam+)
Theo dõi VietnamPlus

