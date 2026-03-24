Dàn Táo Quân gạo cội trở lại với khán giả vào cuối tháng Ba trên sóng VTV3

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa xác nhận “Táo Quân” sẽ trở lại trong một chương trình đặc biệt để kỷ niệm 30 năm ngày lên sóng đầu tiên của kênh VTV3 (31/3/1996-31/3/2026).

Cụ thể, tiểu phẩm “Táo Quân” nằm trong chương trình nghệ thuật “Cuộc hẹn với tháng Ba” như một lời tri ân tới khán giả đã đồng hành và yêu mến VTV3 trong nhiều năm qua.

Theo thông tin từ VTV, chương trình có sự tham gia của Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung, Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Khánh, Nghệ sỹ Nhân dân Tự Long, Nghệ sỹ Ưu tú Quang Thắng, nghệ sỹ Vân Dung, Trung Ruồi…, dưới sự chỉ đạo của Nghệ sỹ Ưu tú Đỗ Thanh Hải. Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Bắc và Nghệ sỹ Nhân dân Công Lý không trở lại tham gia chương trình. “Táo Quân” chỉ là một phần trong chương trình kỷ niệm lớn, vì vậy thời lượng không quá dài.

“Không phải chỉ có khán giả nhớ Táo Quân đâu, chúng tôi cũng nhớ lắm. Chúng tôi bám theo format cũ và biến tấu một phần để mang hương vị của Táo Quân đến chương trình kỷ niệm này,” Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung chia sẻ.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải và các nghệ sỹ tham gia chương trình "Táo Quân" phiên bản "trái mùa."

Trên trang cá nhân, nghệ sỹ Vân Dung cũng hào hứng cho rằng đây là cuộc hội ngộ của những quả táo “trái mùa.” Chị hài hước cho rằng bây giờ mới là 23 tháng Chạp, những ngày qua chỉ là mơ thôi.

Nhà thiết kế Đức Hùng - người lo phần phục trang cho các Táo hàng chục năm qua cho biết quá trình chuẩn bị cho chương trình năm nay anh có cảm giác như sắp Giao thừa, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như cách đây nhiều năm.

“Nghệ sỹ Quang Thắng lúc nào cũng chỉ thích màu đỏ nhưng với nghệ sỹ Tự Long hay anh Chí Trung sẽ có màu khác lạ hơn một chút. Với Ngọc Hoàng thì luôn là hình mẫu chuẩn mực rồi, chúng ta phải hoàn toàn tôn trọng tạo hình đó trong suốt những năm vừa qua,” nhà thiết kế Đức Hùng tiết lộ.

Khoảng tháng 1/2026, mạng xã hội lan truyền các thông tin tiêu cực về sức khỏe của Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Khánh. Nam diễn viên đã bày tỏ mong muốn khán giả không nên hoang mang trước những câu chuyện chưa được kiểm chứng trên mạng và nhấn mạnh anh không muốn những tin đồn sai sự thật bị lan truyền và gây hiểu lầm. Sự xuất hiện trong dự án lần này chính là minh chứng rõ rệt cho những lời khẳng định trước đó của anh.

Những ngày này, các nghệ sỹ đang tích cực tập luyện tại Đài Truyền hình Việt Nam để mang tới cho khán giả phần trình diễn ấn tượng nhất.

Chương trình “Cuộc hẹn với tháng Ba” sẽ được phát sóng vào lúc 20h ngày 29/3 trên kênh VTV3./.

'Quảng trường mùa Xuân': Khán giả nói gì về chương trình thay thế 'Táo Quân'? Một số khán giả cho rằng 'Quảng trường mùa Xuân' là phiên bản khác của 'Táo Quân' nhưng không có sự kết nối liền mạch và không mang lại tiếng cười thâm thúy như những năm trước.

“Gặp nhau cuối năm - Táo Quân” là chương trình hài kịch chính luận của Đài Truyền hình Việt Nam, ra mắt lần đầu vào năm 2003. Chương trình mượn hình ảnh các vị thần báo cáo với Ngọc Hoàng để phản ánh những vấn đề nóng hổi của xã hội dưới góc nhìn trào phúng. Trải qua hơn hai thập kỷ, “Táo Quân” đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với khán giả Việt Nam mỗi tối Giao thừa. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, chương trình “Táo Quân” không lên sóng mà được thay thế bằng chương trình “Quảng trường mùa Xuân.”