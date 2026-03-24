Nghị quyết 80-NQ/TW: “Mở đường” cho công nghiệp văn hóa bứt phá ở Đà Nẵng

Với bề dày về trầm tích lịch sử, văn hóa, cùng sự phát triển năng động, sáng tạo, thành phố Đà Nẵng đang hướng đến trở thành một trong 3 trung tâm công nghiệp văn hóa lớn của cả nước.

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đang “mở đường” để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này tiếp tục đầu tư, sáng tạo bứt phá, tạo ra những sản phẩm du lịch văn hóa mang tầm quốc tế, góp phần khẳng định giá trị thương hiệu của thành phố du lịch, đáng sống.

Sáng tạo trên nền tảng bản sắc

Ngành công nghiệp văn hóa là những ngành hoạt động dựa trên sáng tạo và các giá trị văn hóa, nghệ thuật, tri thức, di sản và bản sắc để tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu tinh thần của xã hội; đồng thời, mang lại lợi ích kinh tế, vừa tạo ra của cải vật chất, vừa lan tỏa giá trị tinh thần và bản sắc dân tộc.

Thành phố Đà Nẵng sở hữu nhiều loại hình văn hóa dân gian đặc sắc với hai Di sản Văn hóa Thế giới, một di sản được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, một di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức khu vực châu Á Thái Bình Dương, 26 Di sản Văn hóa phi vật thể thuộc danh mục quốc gia, 4 Di tích Quốc gia Đặc biệt, 84 Di tích Quốc gia, 475 di tích cấp thành phố và hệ thống đền tháp, đô thị cổ, lễ hội dân gian, làng nghề.

Những năm qua, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Không chỉ dừng lại ở công tác bảo tồn tĩnh, thành phố khuyến khích sáng tạo các loại hình nghệ thuật này trên sân khấu hiện đại, trong các sản phẩm du lịch văn hóa và nội dung số.

Show diễn “Ký ức Hội An” ra đời cách đây 8 năm, có sức hút mạnh mẽ và bền bỉ, không thể bỏ qua của du khách trong hành trình khám phá Di sản văn hóa thế giới - phố cổ Hội An.

Ký ức Hội An là một chương trình nghệ thuật thực cảnh đầy màu sắc, bắt đầu công diễn từ năm 2018, trên sân khấu ngoài trời rộng 25.000m2 với gần 500 diễn viên biểu diễn. (Nguồn: TTXVN)

Đây là chương trình biểu diễn thực cảnh có quy mô sân khấu ngoài trời lên đến 25.000m2, gồm hàng trăm nghệ sỹ cùng tham gia và từng được vinh danh là chương trình “Đẹp nhất thế giới.” Điều này là minh chứng cho sức hấp dẫn của văn hóa Việt khi được kể bằng ngôn ngữ sáng tạo.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp Đảo Ký Ức Hội An, thành công của chương trình biểu diễn thực cảnh trên đến từ sự tổng hòa của 3 trụ cột cốt lõi gồm cách tiếp cận văn hóa bằng tư duy sáng tạo và liên tục đổi mới; đầu tư bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế và tư duy làm du lịch gắn với hệ sinh thái trải nghiệm.

Với phương châm “Kiến trúc là hình, văn hóa là hồn,” doanh nghiệp không “bảo tàng hóa” di sản mà “thổi hồn” để văn hóa sống lại qua nghệ thuật thực cảnh. Những câu chuyện về Hội An được chuyển hóa thành trải nghiệm đa giác quan, đồng thời liên tục được làm mới bằng công nghệ trình diễn hiện đại, giữ sức hút với du khách toàn cầu.

Không chỉ tạo ra một show diễn thực cảnh đơn lẻ mà doanh nghiệp đã phát triển hệ sinh thái hoàn chỉnh, từ biểu diễn, tham quan đến ẩm thực và nghỉ dưỡng nhằm gia tăng giá trị, kéo dài hành trình trải nghiệm của du khách.

Bà Thân Thị Thu Huyền, Giám đốc điều hành Đảo Ký Ức Hội An chia sẻ Nghị quyết 80-NQ/TW đối với doanh nghiệp là dấu mốc rất quan trọng. Lần đầu tiên, trong nghị quyết của Đảng, văn hóa được xác lập vị thế ngang hàng với kinh tế và chính trị, khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là “nguồn lực nội sinh” để trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.

Là doanh nghiệp tiên phong trong việc đưa văn hóa và lịch sử vào lĩnh vực du lịch giải trí, một hướng đi không dễ đối với nhiều doanh nghiệp, Nghị quyết 80-NQ/TW xác định định hướng phát triển công nghiệp văn hóa chính là sự ghi nhận rõ ràng rằng hướng đi đó là đúng đắn, phù hợp xu thế và đóng góp trực tiếp vào chiến lược phát triển quốc gia. Điều này tiếp thêm niềm tin và là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư dài hạn cho lĩnh vực này.

“Nghị quyết 80-NQ/TW không chỉ tháo gỡ những rào cản về tư duy mà còn mở ra cơ hội để các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa. Với chúng tôi, đó là cơ sở để tiếp tục kiên định với định hướng: Lấy văn hóa làm nền tảng, nghệ thuật làm phương tiện và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm. Khi văn hóa được trao đúng cơ hội và làm đúng cách, đó không chỉ là di sản để gìn giữ mà còn là một ngành kinh tế có sức cạnh tranh toàn cầu,” bà Thân Thị Thu Huyền cho biết.

Vai trò kiến tạo của chính quyền

Nghị quyết số 80-NQ/TW đặt ra những mục tiêu đầy tính chiến lược. Cụ thể, đến năm 2030, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP; hình thành từ 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa trong các lĩnh vực có tiềm năng như: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế và thời trang…

Trong số đó, Nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế tạo đột phá chiến lược, khơi thông nguồn lực phát triển văn hóa. Đặc biệt, có chính sách ưu đãi vượt trội về đất đai, miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa, ưu tiên công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí.

Pháo hoa thắp sáng sông Hàn tại Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Trải qua 13 năm liên tiếp, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng khẳng định thương hiệu, quảng bá hình ảnh thành phố biển này ra thế giới. Hiện nay, lễ hội này được tổ chức ngày càng chuyên nghiệp, hấp dẫn, theo hình thức xã hội hóa, thu hút lượng du khách rất lớn.

Đại diện Tập đoàn Sun Group tại miền Trung, đơn vị đồng hành tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng cho biết để lễ hội thực sự trở thành thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa như tinh thần của Nghị quyết số 80-NQ/TW, thành phố Đà Nẵng cần phát huy vai trò kiến tạo, “nhạc trưởng” kêu gọi, huy động doanh nghiệp cùng đồng hành tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.

Đặc biệt, thành phố cần thúc đẩy nhanh thủ tục hành chính trong việc cấp phép cho các dự án đầu tư hạ tầng cố định phục vụ sự kiện, lễ hội. Các hạ tầng cố định phục vụ lễ hội pháo hoa như, khán đài, sân khấu quy mô lớn sẽ được vận hành như một thiết chế "văn hóa mở" hoặc "nhà hát di động" vận hành đón khách quanh năm…

“Doanh nghiệp mong muốn thành phố cam kết và tạo điều kiện thuận lợi tối đa về chính sách đất đai hoặc đầu tư hạ tầng phục vụ sự kiện, lễ hội. Điển hình là việc xúc tiến xây dựng một khán đài pháo hoa, sân khấu biểu diễn quy mô lớn và hiện đại tại vị trí chiến lược. Hạ tầng cố định này là tài sản chung của thành phố, bằng chứng cho cam kết dài hạn của chính quyền, giúp doanh nghiệp an tâm đầu tư dài hạn cho sản phẩm lễ hội vốn đã là biểu tượng của thành phố,” ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung nêu ý kiến.

Đà Nẵng hiện nay tập trung phát triển 7 lĩnh vực công nghiệp văn hóa có lợi thế như: Du lịch văn hóa-lễ hội, Thể thao-giải trí, Điện ảnh và truyền thông số.

Trong số đó, qua ba lần tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), thành phố đang định hình xây dựng thêm thương hiệu mới trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa điện ảnh, giải trí mang tầm quốc tế.

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, công nghiệp văn hóa đang từng bước khẳng định vai trò động lực phát triển, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Thành phố xác định tầm nhìn trở thành “thành phố sáng tạo” trong mạng lưới UNESCO.

Thời gian tới, Đà Nẵng sẽ ưu tiên nguồn lực đầu tư công, đồng thời thu hút kêu gọi đầu tư trong nước và nước ngoài đầu tư các thiết chế và công trình văn hóa mang tính biểu tượng như Nhà hát lớn, Quảng trường Nghệ thuật, khu phức hợp vui chơi giải trí-sự kiện lễ hội quy mô quốc gia, quốc tế, công viên văn hóa chuyên đề, phim trường kết hợp thành điểm tham quan văn hóa du lịch.

Đà Nẵng hiện nay sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh vượt trội để bứt phá trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, phát triển du lịch. Thành phố có hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc: Du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch di sản văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch lễ hội sự kiện, du lịch M.I.C.E, du lịch ẩm thực, du lịch golf, du lịch cưới...

Hệ thống cơ sở vật chất và năng lực phục vụ du lịch của thành phố được mở rộng với hơn 2,2 ngàn cơ sở lưu trú, gần 66 ngàn phòng (trong đó, đứng thứ nhất cả nước về số lượng cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao đã xếp hạng), 57 khu điểm tham quan du lịch, 682 công ty lữ hành, hơn 7 ngàn hướng dẫn viên, gần 10 ngàn cơ sở phục vụ ăn uống, mua sắm chất lượng.

Trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng các ngành công nghiệp văn hóa đạt 10%/năm.

Năm 2026, thành phố phấn đấu đón trên 19 triệu lượt khách lưu trú, trong đó, khách quốc tế khoảng hơn 7,8 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt 70.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2025.

Nghị quyết số 80-NQ/TW đang mở ra nhiều cơ hội để Đà Nẵng khơi thông nguồn lực, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có lợi thế. Đây được xác định là một trong những động lực tăng trưởng mới của thành phố, “sức mạnh mềm” góp phần củng cố bản sắc, gia tăng sức hút và giá trị định vị thương hiệu đô thị Đà Nẵng mang tầm quốc tế./.

