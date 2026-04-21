'Sài Gòn không còn trận tuyến': Lịch sử qua góc nhìn tư liệu và hồi ức

Ngày 30/4/1975 đã đi vào lịch sử như một cột mốc chói lọi, khép lại cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kéo dài hơn hai thập kỷ, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và thống nhất. Trong dòng chảy ấy, Sài Gòn - trung tâm của chính quyền Việt Nam Cộng hòa trở thành nơi chứng kiến sự chuyển giao mang tính bước ngoặt, khi mọi “trận tuyến” tan biến, nhường chỗ cho khát vọng hòa hợp dân tộc.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam giới thiệu cuốn sách “30.4.1975: Sài Gòn không còn trận tuyến-Những ký ức về một ngày trọng đại.”

Ấn phẩm tập hợp nhiều bài viết, hồi ức và ghi chép đã công bố. Nội dung xoay quanh giai đoạn quyết định của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, đặc biệt là những ngày cuối tháng Tư khi cục diện chiến trường thay đổi nhanh chóng.

Việc ra mắt cuốn sách đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước bổ sung thêm một nguồn tham khảo về thời khắc đặc biệt của lịch sử.

Điểm nổi bật của cuốn sách là cách tiếp cận từ nhiều phía. Bên cạnh các hồi ức của tướng lĩnh, cán bộ chỉ huy, chiến sỹ trực tiếp tham gia chiến dịch, còn có ghi chép của nhà báo, người dân tại Sài Gòn và các tác giả nước ngoài. Việc đặt các nguồn tư liệu cạnh nhau giúp tái hiện bối cảnh lịch sử với nhiều lớp thông tin, từ quyết định ở cấp chỉ huy đến diễn biến cụ thể tại hiện trường.

Các bài viết trong sách tập trung làm rõ những bước đi chiến lược trong giai đoạn cuối của cuộc chiến. Từ các quyết định của Bộ Chính trị, Bộ Tổng Tư lệnh đến diễn biến tại các chiến trường như Xuân Lộc, Phan Rang – những hướng tiến công mở đường vào Sài Gòn – được phản ánh qua hồi ức và tài liệu. Cùng với đó là nhịp tiến quân dồn dập của các lực lượng, rút ngắn thời gian chiến dịch và tạo thế áp sát trung tâm.

Bối cảnh Sài Gòn những ngày cuối cùng hiện lên với nhiều diễn biến phức tạp. Trong nội bộ chính quyền là tình trạng rối loạn, thiếu thống nhất, trong khi ngoài đường phố là tâm trạng chờ đợi, lo lắng của người dân. Những ghi chép từ nhiều nguồn cho thấy sự thay đổi nhanh chóng của tình hình, khi các tuyến phòng thủ lần lượt bị phá vỡ và khả năng cầm cự không còn.

Sự kết hợp giữa tư liệu và hồi ức giúp cuốn sách vừa có giá trị nghiên cứu, vừa phù hợp với nhiều nhóm độc giả quan tâm đến lịch sử hiện đại Việt Nam. Các chi tiết cụ thể về diễn biến chiến dịch, cùng những câu chuyện cá nhân, góp phần làm rõ hơn những yếu tố dẫn đến thắng lợi, từ quyết định chiến lược đến sự tham gia của lực lượng trên thực địa./.

