Vinh danh 50 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu sau ngày đất nước thống nhất

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Công bố bình chọn “50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025).”

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược đối với văn hóa, văn học nghệ thuật nước nhà, đánh dấu bước tiến mới trong việc triển khai các Nghị quyết của Đảng về văn hoá, thực hiện Chiến lược phát triển ngành văn hoá Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn 2045, hướng đến xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời đại mới.

Những sáng tác đi cùng năm tháng

Nhà văn Chu Lai với kịch bản “Mưa đỏ”, nhà văn Bảo Ninh với tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” cùng nhiều văn nghệ sỹ nổi tiếng đã được vinh danh.

Nhận giải thưởng, nhà văn Chu Lai bày tỏ sự tiếc nuối, ngậm ngùi khi nhiều văn nghệ sỹ đã không còn. 50 năm – chỉ là cái chớp mắt của lịch sử, nhưng lại là cả một đời người.

Nhà văn Chu Lai chia sẻ khi nhận giải thưởng. (Ảnh: Lê Đông)

"Nhiều người biết đến ‘Mưa đỏ’ với phim và sách cùng tên nhưng ít người biết đến nó cũng là một kịch bản chỉn chu. Tôi trân trọng việc tác phẩm trở thành một vở chèo hay, giàu tính nghệ thuật," nhà văn Chu Lai xúc động nói.

Ông Chu Lai nói thêm rằng người Việt Nam chưa bao giờ quay lưng với đề tài chiến tranh. Không phải đề tài này đã cũ mà là cách chúng ta triển khai, đào sâu và làm mới nó như thế nào.

"Ở Việt Nam, nhiều tác giả cao tuổi vẫn ‘cặm cụi trên cánh đồng chữ nghĩa.’ Đó là cách trả lời thấm thía nhất: Sau tất cả biến động lịch sử của dân tộc, chúng tôi vẫn sáng tạo ra những tác phẩm hay," ông tâm sự.

Còn nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân thì hạnh phúc khi ông và cha ông - nhạc sỹ Đỗ Nhuận đều được vinh danh.

“Chúng tôi là thế hệ đi sau, luôn hướng tới con đường nghệ thuật cách mạng, chúng tôi muốn dùng âm thanh, nốt nhạc để ghi lại những chặng đường phát triển của đất nước. Chúng tôi sáng tác, với những công việc khác nhau nhưng cùng hướng tới nhân dân và tự tin vào sức sáng tạo của mình,” nhạc sỹ bày tỏ.

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân có vở nhạc kịch “Lá đỏ” được vinh danh. (Ảnh: Lê Đông)

Ở mảng văn học, nhà thơ Trần Đăng Khoa được vinh danh với tác phẩm “Đảo chìm.” Ông bày tỏ sự xúc động khi được nhận giải thưởng cao quý này. Theo ông, phần thưởng không chỉ dành cho riêng mình mà còn dành cho những người chiến sỹ đang ngày đêm trấn giữ quần đảo Trường Sa.

Ông nhắc đến những hòn đảo chìm – chỉ là những dải đất ngầm giữa biển – nơi các chiến sỹ phải dựng chòi để canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, gian khổ hơn nhiều so với những gì người đất liền có thể hình dung.

Nhà thơ cho hay ông chỉ viết lại sự thật, về những con người thật. Bên cạnh những cột mốc bằng sắt thép, xi măng khẳng định chủ quyền, còn có những “cột mốc” đặc biệt khác – đó là các tác phẩm nghệ thuật, những bài ca, vở kịch, bộ phim… Những giá trị tinh thần ấy, là những cột mốc không thời gian hay sóng gió nào có thể xóa nhòa.

Nhìn lại văn học nghệ thuật sau nửa thế kỷ

Với gần 200 tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc và múa trải qua các Hội đồng bình chọn đã làm việc khách quan, khoa học, với tinh thần trách nhiệm cao, chọn ra được 50 tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc, phản ánh sinh động những đổi thay của đất nước, những khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc, những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đây là hoạt động tri ân và ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ văn nghệ sỹ, những người đã dùng nghệ thuật để lưu giữ lịch sử, bồi đắp tâm hồn và nhân cách Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Lê Đông)

Việc vinh danh các tác giả-tác phẩm củng cố niềm tự hào về truyền thống văn hóa Việt Nam, hun đúc tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí vươn lên của dân tộc, góp phần khẳng định vai trò chiến lược của văn học nghệ thuật trong sự nghiệp phát triển đất nước sau ngày thống nhất - khi “non sông thu về một mối.”

Đây cũng là dịp để công chúng nhìn lại những thành tựu lớn lao của văn học nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua - một hành trình sáng tạo đầy bản lĩnh, đổi mới và khát vọng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định đây là một sự kiện quan trọng của văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam, hướng tới 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 85 năm Ngày Quốc khánh, thiết thực triển khai các Nghị quyết của Đảng về văn hóa, Chiến lược phát triển ngành văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, 50 năm sau khi đất nước được thống nhất, văn học và nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ trao hoa, chứng nhận cho các tác giả tác phẩm Văn học được bình chọn. (Ảnh: Lê Đông)

Các tác phẩm tiêu biểu ra đời trong giai đoạn này đã ghi lại một cách chân thực, sinh động hành trình đất nước vượt qua khó khăn do hậu quả nặng nề của chiến tranh, bao vây, cấm vận, thực hiện thành công công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Văn học, nghệ thuật chính là linh hồn của văn hóa, là một trong những động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kêu gọi đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức cả nước hãy là những người đi tìm kiếm và tôn vinh cái đẹp đích thực. Mỗi tác phẩm phải là kết tinh của tình yêu quê hương, đất nước, của sự thấu hiểu sâu sắc về con người và cuộc sống Việt Nam đương đại. Phó Thủ tướng kêu gọi các nghệ sỹ hãy sáng tạo ra các tác phẩm đạt tầm vóc tư tưởng và nghệ thuật mới.

Các tác phẩm “Sống mãi với thời gian” phải đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật, mang tính nhân văn sâu sắc, có khả năng giáo dục, định hướng thẩm mỹ, phản ánh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, làm giàu thêm đời sống tinh thần của nhân dân và phù hợp với cuộc sống hôm nay.

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và bà Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam trao hoa, chứng nhận cho các tác giả tác phẩm Âm nhạc được bình chọn. (Ảnh: Lê Đông)

Các văn nghệ sỹ cần phát huy trách nhiệm của “những chiến sỹ văn hóa”, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam.

Tại chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026-2030.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy kỳ vọng sẽ có thêm nhiều tác phẩm văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh… khắc họa chân dung con người Việt Nam thời đại mới - trí tuệ, nhân ái, bản lĩnh, đổi mới và đầy khát vọng; tôn vinh những giá trị trường tồn của dân tộc và thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam./.

Trong 50 tác phẩm tiêu biểu có: 14 tác phẩm văn học, 18 tác phẩm sân khấu, 12 tác phẩm âm nhạc, 6 tác phẩm múa. Trong đó, văn học có 14 tác phẩm gồm: “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh; “Mình và họ” của Nguyễn Bình Phương; “Mẫu thượng ngàn” của Nguyễn Xuân Khánh; “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của Nguyễn Khắc Trường; “Mùa lá rụng trong vườn” của Ma Văn Kháng; “Con gái thủy thần” của Nguyễn Huy Thiệp; “Cỏ lau” của Nguyễn Minh Châu; “Cánh đồng bất tận” của Nguyễn Ngọc Tư; “Thời xa vắng” của Lê Lựu; “Bến không chồng” của Dương Hướng; “Đảo chìm” của Trần Đăng Khoa; “Những người đi tới biển” của Thanh Thảo; “Đường tới thành phố” của Hữu Thỉnh và “Tiếng hát tháng giêng” của Y Phương. Lĩnh vực sân khấu có 18 tác phẩm gồm: Cụm tác phẩm “Hồn trương ba, da hàng thịt”, “Tôi và chúng ta”, “Lời thề thứ 9” của Lưu Quang Vũ; bộ 3 vở “Bài ca giữ nước” của Tào Mạt; “Rừng trúc” của Nguyễn Đình Thi; “Hà My của tôi” của Doãn Hoàng Giang; “Đêm trắng” của Lưu Quang Hà; “Dời đô” của Lưu Quang Hạnh; cụm tác phẩm “Mùa hè ở biển”, “Bạch đàn liễu” của Xuân Trình; “Cát bụi” của Triệu Huấn; “Bài ca Điện Biên” của Tất Đạt; “Mưa đỏ” của Chu Lai; “Những vần thơ thép” của Trần Đình Ngôn; “Điều còn lại” của Nguyễn Đăng Chương; “Kẻ sỹ Thăng Long” của Nguyễn Khắc Phục; “Chói rạng sơn hà’ của Nguyễn Sỹ Chức; “Những người mẹ” của Xuân Đức; “Chu Văn An” của Xuân Yến; “Công lý không gục ngã” của Lê Chí Trung; “Dạ cổ hoài lang” của Thanh Hoàng. Lĩnh vực âm nhạc có 12 tác phẩm gồm: Nhạc kịch “Lá đỏ” của Đỗ Hồng Quân; “Việt Nam ơi Mùa xuân đến rồi” của Huy Du; “Đường 4 mùa Xuân” của Đỗ Nhuận; “Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh” của Xuân Hồng; “Nhớ về Hà Nội” của Hoàng Hiệp; “Như có Bác trong ngày đại thắng” của Phạm Tuyên; “Đất nước trọn niềm vui” của Hoàng Hà; “Đất nước” của Phạm Minh Tuấn, phổ thơ Tạ Hữu Yên; “Giai điệu Tổ quốc” của Trần Tiến; “Tình em biển cả” của Nguyễn Đức Toàn; “Tổ quốc gọi tên mình” của Đinh Trung Cẩn; “Những bông hoa trong vườn Bác” của Văn Dung. Lĩnh vực múa có 6 tác phẩm gồm: Kịch múa “Chuyện tình non sông” của Vũ Việt Cường, Trần Kim Quy; Kịch múa “Hoa Phong lan trên đỉnh Truông Bồn” của Nguyễn Thị Hiển; Kịch múa “Ballet Kiều” của Nguyễn Thị Tuyết Minh, Nguyễn Phúc Hùng; Kịch múa “Huyền thoại mẹ” của Nguyễn Công Nhạc; Kịch múa “Nguồn sáng” của Phạm Anh Phương, Nguyễn Hồng Phong; Kịch múa “Đất nước” của Ứng Duy Thịnh.