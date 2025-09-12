Multimedia

TTXVN: 18 nghệ sỹ nhiếp ảnh được Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật

Qua các đợt xét tặng từ năm 1996 đến năm 2022, có 18 nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh của Thông tấn xã Việt Nam vinh dự được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (lĩnh vực nhiếp ảnh).

vna-potal-thong-tan-xa-viet-nam18-nghe-si-nhiep-anh-duoc-tang-giai-thuong-nha-nuoc-ve-van-hoc-nghe-thuat-phan-3-va-het-8271575.jpg
vna-potal-thong-tan-xa-viet-nam18-nghe-si-nhiep-anh-duoc-tang-giai-thuong-nha-nuoc-ve-van-hoc-nghe-thuat-phan-2-8271565.jpg
vna-potal-thong-tan-xa-viet-nam-18-nghe-si-nhiep-anh-duoc-tang-giai-thuong-nha-nuoc-ve-van-hoc-nghe-thuat-phan-1-8271562.jpg

Đó là các nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh: Nguyễn Văn Bảo, Trần Bỉnh Khuôl (nhà báo liệt sỹ), Lương Nghĩa Dũng (nhà báo liệt sỹ), Hoàng Văn Sắc, Lê Minh Trường, Vũ Đình Hồng...

Nghệ sĩ nhiếp ảnh: Vũ Tạo, Đinh Ngọc Thông, Dương Thanh Phong, Võ An Khánh, Lâm Tấn Tài, Chu Chí Thành...

Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh: Hứa Kiểm, Nguyễn Đặng, Đinh Quang Thành, Trần Văn Tuấn, Phạm Văn Thính, Nguyễn Hữu Lộc...

Đây là niềm tự hào, niềm vinh dự to lớn đối với các thế hệ phóng viên, biên tập viên, viên chức, người lao động của Thông tấn xã Việt Nam.

