'Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người': Ca khúc tri ân những người lính Trường Sa

Trong cảm xúc dạt dào kỷ niệm Ngày truyền thống Hải quân Việt Nam (7/5), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), nhạc sỹ Lê Tự Minh giới thiệu ca khúc mới nhất mang tên “Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người.”

Xuất thân là một người lính, một nhà giáo và một doanh nhân, nhưng nhạc sỹ Lê Tự Minh lại say mê âm nhạc và lựa chọn trở thành một người kể chuyện bằng âm nhạc. Với ông, âm nhạc về Tổ quốc không phải là những khẩu hiệu khô khan, mà là cảm xúc được chắt chiu từ những trải nghiệm thực tế và tình yêu máu thịt với biển đảo quê hương.

Mỗi ca khúc của nhạc sỹ Lê Tự Minh thường bắt đầu từ một khoảnh khắc mà ông gọi là "điểm chạm." Với tác phẩm “Tổ quốc ơi, ta mãi yêu người,” đó là hình ảnh người lính Hải quân sạm nắng ôm súng đứng giữa bao la biển cả đã ngay lập tức khơi nguồn cho những ca từ đầu tiên: "Bình minh lên phía chân trời... Từng con sóng vỗ nhịp trái tim tôi."

Tác giả cũng không quên khắc họa sự kiên cường của dân tộc thông qua hình ảnh "đảo nhỏ hiên ngang giữa biển xanh bao lớn." Với ông, mỗi hòn đảo dù bé nhỏ nhưng vẫn đứng vững trước bão tố chính là biểu tượng cho tinh thần bất khuất của người Việt Nam.

Dù viết về nhiều chủ đề, nhưng với ông, Mẹ và Tổ quốc luôn mang lại những cảm xúc trào dâng thiêng liêng nhất. Nhạc sỹ Lê Tự Minh quan niệm rằng viết về Tổ quốc nếu không đủ cảm xúc thì giai điệu sẽ hời hợt, ca từ sẽ khô khan. Chính những chuyến đi thực tế, gặp gỡ những người lính nơi gian khó nhất đã giúp ông viết nên những câu hát lắng đọng: "Và nơi đây thiêng liêng hai tiếng Việt Nam..."

Trước khi đến với âm nhạc, Lê Tự Minh từng là người lính, giảng viên tại Học viện Phòng không-Không quân, nghiên cứu sinh tại Liên Xô cũ. Ông từng dịch nhiều ca khúc nổi tiếng của Nga về tình yêu quê hương, đất nước sang tiếng Việt.

Sau dự án lần này, nhạc sỹ Lê Tự Minh cho biết ông đang ấp ủ thực hiện một cuốn sách giao hưởng tập hợp những sáng tác về quê hương, đất nước và con người Việt Nam./.

