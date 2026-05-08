Đọc 'Tựa thinh không' để cảm nhận tình mẫu tử thiêng liêng trong nghịch cảnh

Ra đời vào năm 2023, cuốn hồi ký “Tựa thinh không” của tác giả Ada d'Adamo đã làm chấn động văn đàn Italy, được trao giải Premio Strega danh giá. Tác phẩm được đánh giá cao bởi câu chuyện cảm động về tình mẫu tử và tiếng nói mạnh mẽ về nỗi đau của các bà mẹ có con khuyết tật.

Ngày 8/5, Đại sứ quán Italy và Công ty Nhã Nam phối hợp giới thiệu cuốn sách này tại Hà Nội, nhân dịp "Những ngày văn học châu Âu" năm 2026.

Với dịch giả - Thạc sỹ Bùi Thị Thái Dương (giảng viên Trường Đại học Hà Nội), “Tựa thinh không” là tác phẩm khiến chị mất nhiều thời gian nhất để đọc và chuyển ngữ. Bởi mỗi trang sách của Ada d'Adamo không chỉ chứa ngôn từ, mà còn chất đầy nỗi đau, tình yêu và sự bất lực của một người mẹ trước bệnh tật và giới hạn của thời gian.

“Nhưng rồi khi đọc thêm một chút nữa, tôi nhận ra câu chuyện của Ada vô cùng chân thật và lôi cuốn. Nó xúc động đến mức tôi không thể đọc liền một mạch được. Đây là cuốn sách mà tôi đọc lâu hơn bất kỳ tác phẩm nào trước đây từng dịch,” Thạc sỹ Bùi Thị Thái Dương cho biết.

Thạc sỹ Bùi Thị Thái Dương (trái) và nhà văn Hiền Trang tại buổi giao lưu ra mắt sách. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Tựa thinh không” là cuốn sách đầu tay và cũng là tác phẩm duy nhất của Ada d'Adamo - ra đời từ những ngày tháng bà nằm trên giường bệnh, khi cơ thể đang bị bệnh tật hành hạ và bào mòn, khi mà thời gian trên thế giới này của bà không còn nhiều nữa.

Đó là câu chuyện Ada viết cho con gái mình - Daria - sinh ra với khuyết tật não bẩm sinh, không thể nói, không thể tự chăm sóc bản thân, không thể lớn lên theo cách mà thế giới này định nghĩa về sự trưởng thành.

Khi Ada phát hiện mình mắc ung thư vú giai đoạn cuối, câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu bà lạ thay lại không phải là câu hỏi về sự sống còn của chính mình. Bà băn khoăn ai sẽ chăm sóc Daria khi mình không còn nữa?

Căn bệnh ung thư của Ada và khuyết tật của Daria không phải chỉ là hai bi kịch riêng lẻ. Cả hai đều đặt ra câu hỏi về giới hạn của tình yêu, về khả năng chịu đựng của con người, về ý nghĩa của sự hiện diện khi mọi thứ đang dần mất đi.

Cuốn sách của tác giả Ada d'Adamo đã nhanh chóng chạm đến trái tim độc giả bằng sự chân thực đến nghẹn ngào và tình mẫu tử thiêng liêng trong nghịch cảnh./.

