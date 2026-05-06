Những ngày văn học châu Âu tại Hà Nội: Hành trình kết nối những tâm hồn cô đơn

Đông đảo các nghệ sỹ Việt sẽ cùng các nhà văn châu Âu tham gia đọc sách, giao lưu với độc giả tại các “trạm đọc” nhằm đưa văn chương đến gần hơn với nhịp sống đô thị.

Đây là một điểm nhấn thú vị trong chuỗi sự kiện “Những ngày văn học châu Âu 2026” với chủ đề “Từ mình đến ta: Nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu.”

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ngày 6/5, ông Oliver Brandt, Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội cho hay “cô đơn” không chỉ là một chủ đề nổi bật trong văn học châu Âu mà còn là sự phản chiếu sâu sắc những trạng thái đặc trưng của đời sống đương đại.

“Trong kỷ nguyên công nghệ len lỏi vào mọi ngóc ngách, khi các sợi dây liên kết cộng đồng dần trở nên lỏng lẻo, nỗi cô đơn đã chuyển mình từ một trải nghiệm cá nhân thành một hiện tượng xã hội rõ nét. Dù vậy, tinh thần đoàn kết và khát khao kết nối vẫn bền bỉ hiện diện như một động lực cốt lõi,” ông Oliver Brandt khẳng định.

“Những ngày văn học châu Âu 2026” do Viện Goethe, Viện Pháp, Hội đồng Anh, Đại sứ quán Áo, Đại sứ quán Italy, Trung tâm Séc, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam đồng tổ chức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhìn nhận về sự xâm lấn của công nghệ, ông Pierre Du Ville, Trưởng Phái đoàn Wallonie-Bruxelles, cho rằng dù đọc sách thường được coi là một hành động đơn độc, nhưng thực chất đó là hành trình kết nối tâm giao giữa độc giả và tư tưởng của tác giả.

Trong bối cảnh thế hệ trẻ đang dành quá nhiều thời gian cho không gian mạng, ông nhấn mạnh việc quảng bá văn hóa đọc chính là phương thức hữu hiệu để mỗi cá nhân tìm thấy sự đồng điệu và lòng thấu cảm, thay vì chìm đắm trong sự cô lập của thế giới ảo.

“Những ngày văn học châu Âu 2026” mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội giao lưu trực tiếp với những giọng nói đương đại hấp dẫn nhất của văn học châu Âu.

Kịch tác gia kiêm tiểu thuyết gia Sasha Marianna Salzmann và tiểu thuyết gia Miku Sophie Kühmel đến từ Đức mang đến những góc nhìn được định hình bởi những câu hỏi về bản sắc, lịch sử và sự thân mật. Từ Vương quốc Anh, Rebecca Watson khám phá nội tâm và sự đứt gãy cảm xúc qua những trang văn xuôi cách tân đặc sắc về hình thức.

Nhà văn người Áo Peter Simon Altmann suy ngẫm về nỗi cô đơn và sự tha hương qua những tự sự được định hình bởi những năm tháng dài dịch chuyển giữa châu Âu và Đông Á. Nhà văn Pháp Thibault Clemenceau mang đến một góc nhìn bắt rễ từ sự di chuyển, những cuộc gặp gỡ và sự kết nối sống động xuyên lục địa.

Chương trình năm nay diễn ra tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 4 tọa đàm trọng tâm, chuỗi workshop viết sáng tạo và viết kịch bản sân khấu, góp phần tạo không gian tương tác gần gũi hơn với sinh viên và những cây bút trẻ.

Một sự kiện do Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phối hợp cùng Đại sứ quán Italy tại Hà Nội tổ chức.

Sự kiện cũng mở rộng cách tiếp cận công chúng bằng những hình thức trải nghiệm mới. Đáng chú ý là hoạt động đi bộ kết hợp xướng đọc tác phẩm vào buổi tối tại Hà Nội, đưa người tham dự tiếp cận tác phẩm trong nhiều bối cảnh không gian đô thị khác nhau.

Những thử nghiệm này hướng tới việc đưa văn chương vượt ra khỏi khuôn khổ quen thuộc, gắn kết chặt chẽ hơn với đời sống và nhịp điệu của thành phố. Dự án có sự góp mặt của dàn nghệ sỹ tên tuổi như Nghệ sỹ Nhân dân Như Quỳnh, diễn viên Tú Oanh, Tiến sỹ-nghệ sỹ sáo Lê Thư Hương, ca sỹ Giang Trang...

Nhân dịp này, Trung tâm Séc Hà Nội sẽ bàn giao chiếc máy hát tự động ngoài trời Poesiomat cho không gian sáng tạo Complex 01 vào 16h ngày 12/5, đánh dấu lần đầu tiên dự án nghệ thuật công cộng độc đáo này hiện diện tại Đông Nam Á. Mỗi chiếc Poesiomat đều là một phiên bản độc bản. Phiên bản tại Hà Nội sẽ chứa 20 bản ghi âm đặc biệt, bao gồm những thanh âm của Hà Nội và cả một giai điệu dân gian Séc./.

Hơn 30 tác phẩm sẽ được giới thiệu tại Những ngày Văn học châu Âu Những ngày Văn học châu Âu tại Hà Nội sẽ trở lại từ ngày 5 đến 15/5 với nhiều hoạt động hấp dẫn dành cho những người yêu văn chương. Năm nay là lần đầu tiên Ukraine tham dự sự kiện.

Được khởi xướng từ năm 2011, "Những ngày văn học châu Âu" đã trở thành một sự kiện văn học thường niên quan trọng với công chúng yêu văn học Việt Nam, đồng thời là một diễn đàn đối thoại quan trọng về nghệ thuật nói chung và văn học nói riêng giữa châu Âu và Việt Nam. Được tổ chức bởi EUNIC Việt Nam, mạng lưới các Viện Văn hóa Quốc gia thuộc Liên minh châu Âu tại Việt Nam, sự kiện phản ánh cam kết chung về trao đổi văn hóa, thấu hiểu lẫn nhau và hợp tác nghệ thuật. Đây là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa và Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.