'Táo Giáo thông' Chí Trung trở lại với phim truyền hình đầy hoài niệm về Hà Nội

Lấy bối cảnh khu tập thể cũ kỹ đang chờ ngày giải tỏa, bộ phim mở ra một không gian vừa hoài niệm, vừa đầy biến động, nơi những con người bình thường phải đối diện với những thử thách lớn.

Minh Thu
Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung thừa nhận vai diễn lần này mang đến cho bản thân cơ hội thể hiện chiều sâu nội tâm khác biệt so với hình ảnh Táo Giao thông quen thuộc. (Ảnh: VFC)
Trong tháng Năm này, Trung tâm Phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu bộ phim mới “Dưới ô cửa sáng đèn” khai thác đời sống của thế hệ trung niên trong xã hội hiện đại.

Giữa vòng xoáy của tiền bạc, danh dự và tình cảm, các nhân vật buộc phải đối diện với giới hạn của bản thân để trưởng thành. Những cú vấp ngã, phản bội và mất mát không làm họ gục ngã, mà trở thành chất xúc tác để mỗi người tìm lại giá trị sống, tình thân và niềm tin.

Bộ phim của đạo diễn Trịnh Lê Phong chạm tới những vấn đề của đời sống thường nhật: Khủng hoảng kinh tế, nợ nần, đạo đức kinh doanh, đổ vỡ hôn nhân, sự cô đơn trong chính gia đình mình... Tuy nhiên bộ phim đã chọn một góc nhìn rất tích cực, mang đến câu chuyện đời, nơi con người không đầu hàng nghịch cảnh mà học cách đứng dậy, chữa lành và tiếp tục sống.

Phim xoay quanh Sinh do Quang Sự đóng (ngồi giữa) - một ông bố đơn thân cùng em gái và những người bạn thân thiết trong khu tập thể cũ, gắn bó như một gia đình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Không gian khu tập thể với những ô cửa luôn sáng đèn trở thành một biểu tượng xuyên suốt: Nơi chứng kiến mọi vui buồn, nơi những con người tưởng xa lạ lại trở thành điểm tựa của nhau. Đây cũng là yếu tố tạo nên chất “đời” rất riêng, đậm màu sắc văn hoá người Việt.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của bộ phim chính là sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực và tên tuổi tạo nên sự kết hợp giàu sức hút giữa các thế hệ. Tuyến nhân vật chính do Quang Sự, Quỳnh Châu, Tuấn Tú, Du Ka, Thanh Hương… thể hiện. Đặc biệt, sự xuất hiện của các nghệ sỹ gạo cội như Nghệ sỹ Nhân dân Bùi Bài Bình, Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung, Nghệ sỹ Nhân dân Quốc Trọng, nghệ sỹ Tú Oanh... góp phần tăng chiều sâu cho câu chuyện.

Chia sẻ tại buổi ra mắt phim ngày 6/5, Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung cho hay lâu nay khán giả thường nhớ đến ông với vai Táo Giao thông bởi ông ít khi nhận lời đóng phim truyền hình.

Bối cảnh phim diễn ra tại một khu nhà tập thể cũ đang chờ giải tỏa. (Ảnh: VFC)

Theo Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung, bộ phim không chỉ là câu chuyện về nhân vật mà còn gợi lên nhiều ký ức thân thuộc về những khu tập thể cũ của Hà Nội – nơi ông sinh ra, lớn lên và gắn bó suốt nhiều năm. Khi bước vào bối cảnh phim, ông như được sống lại trong không gian quen thuộc với những căn phòng chật hẹp, cầu thang cũ kỹ, ánh sáng ít ỏi nhưng đầy ắp hơi thở đời sống.

Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung cho rằng bộ phim lên sóng ở thời điểm này là rất “đúng và trúng.” Ông bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với thông điệp bộ phim khi tái hiện dấu mốc quan trọng trước thời điểm nhiều khu tập thể cũ được cải tạo, di dời. Với ông, đây giống như một “trang cuối” đầy cảm xúc của một phần lịch sử Hà Nội trước khi mở ra chương mới.

Phim chính thức lên sóng lúc 20h00 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên VTV3./.

(Vietnam+)
