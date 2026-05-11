Cannes 2026 hứa hẹn mùa phim nhiều tranh luận

Thành phố biển Cannes ở miền Nam nước Pháp sẽ trở thành “thủ đô điện ảnh” của thế giới khi Liên hoan phim Cannes 2026 chính thức khai màn từ ngày 12/5.

Trong gần hai tuần, mọi sự quan tâm của giới làm phim, truyền thông và người hâm mộ toàn cầu sẽ đổ dồn về đại lộ Croisette - nơi thảm đỏ danh giá bậc nhất hành tinh chuẩn bị đón hàng loạt siêu sao và những bộ phim được kỳ vọng làm rung chuyển mùa giải Oscar năm tới.



Sau nhiều năm liên tiếp chứng minh vai trò “bệ phóng vàng” cho điện ảnh thế giới với các tác phẩm như “Parasite” hay “Anora,” Liên hoan phim Cannes 2026 tiếp tục được kỳ vọng tạo ra những hiện tượng mới - không chỉ trên thảm đỏ nước Pháp mà còn ở đường đua điện ảnh quốc tế năm 2027.



Sẽ có 22 tác phẩm cùng tranh giải Cành cọ Vàng - giải thưởng cao quý nhất của Liên hoan phim Cannes 2026. Ghế Chủ tịch Ban giám khảo thuộc về đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Park Chan Wook, trong khi nữ diễn viên Demi Moore cũng góp mặt trong hội đồng giám khảo.



Một trong những bộ phim được bàn tán nhiều nhất trước giờ khai mạc là “Hope” của đạo diễn Hàn Quốc Na Hong Jin. Tác phẩm pha trộn giữa khoa học viễn tưởng và kinh dị này quy tụ dàn diễn viên quốc tế đình đám gồm Michael Fassbender, Alicia Vikander và Jung Ho Yeon.

Bộ phim được giới chuyên môn đánh giá có thể trở thành “ẩn số lớn” của Liên hoan phim Cannes năm nay.



Hollywood cũng mang tới Liên hoan phim Cannes nhiều gương mặt hạng A dù số lượng "bom tấn" thương mại giảm đáng kể so với các mùa trước.

Scarlett Johansson, Adam Driver và Miles Teller sẽ xuất hiện để quảng bá “Paper Tiger” - bộ phim tội phạm xoay quanh hai anh em bị cuốn vào thế giới mafia Nga của đạo diễn James Gray.



Điện ảnh Nhật Bản tiếp tục là điểm nhấn đáng chú ý. Sau thành công toàn cầu của “Drive My Car,” đạo diễn Ryusuke Hamaguchi trở lại với “All of a Sudden” - bộ phim tiếng Pháp đầu tiên trong sự nghiệp của ông.

Trong khi đó, đạo diễn Hirokazu Kore-eda mang tới “Sheep in the Box”, câu chuyện khoa học viễn tưởng đầy cảm xúc về một cặp vợ chồng nhận nuôi robot hình người sau khi mất đi người con trai yêu dấu.



Không khí Liên hoan phim Cannes 2026 còn nóng lên với những tranh luận xung quanh trí tuệ nhân tạo (AI) trong điện ảnh. Bộ phim tài liệu “John Lennon: The Last Interview” của đạo diễn Steven Soderbergh gây chú ý khi sử dụng hình ảnh do AI tạo ra để tái hiện cuộc phỏng vấn cuối cùng của huyền thoại âm nhạc John Lennon trước khi ông bị ám sát. Tác phẩm đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều về ranh giới giữa công nghệ và tính chân thực trong điện ảnh tài liệu.



Bên cạnh đó, Liên hoan phim năm nay còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn như Pedro Almodóvar với “Bitter Christmas”, đạo diễn Nga Andrey Zvyagintsev với “Minotaur”, hay Steven Soderbergh – một trong những nhà làm phim Mỹ có ảnh hưởng lớn nhất hiện nay.



Không chỉ điện ảnh, Liên hoan phim Cannes 2026 còn mang đậm hơi thở văn hóa đại chúng và thể thao. Bộ phim tài liệu “Cantona” về huyền thoại bóng đá Pháp Eric Cantona và tác phẩm Argentina “The Match” tái hiện trận đấu nổi tiếng giữa Argentina và Anh tại World Cup 1986 đều được chú ý đặc biệt.



Ngoài các buổi công chiếu, giới truyền thông quốc tế cũng đổ dồn sự quan tâm vào dàn siêu sao dự kiến xuất hiện trên thảm đỏ năm nay như Cate Blanchett, Kristen Stewart, Javier Bardem, Woody Harrelson, Julianne Moore hay Rami Malek.



Liên hoan phim năm nay cũng sẽ trao Cành cọ Vàng danh dự cho đạo diễn Peter Jackson - “cha đẻ” loạt phim “The Lord of the Rings” - cùng huyền thoại âm nhạc và điện ảnh Barbra Streisand vì những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật thế giới.



Theo giới quan sát, dù thiếu vắng nhiều “siêu bom tấn” kiểu Hollywood, nhưng Cannes 2026 vẫn được dự báo là một mùa Liên hoan phim giàu tính nghệ thuật, đầy tranh luận và phản ánh rõ những chuyển động mới của điện ảnh toàn cầu./.

