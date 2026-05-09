Nga tổ chức duyệt binh 81 năm Chiến thắng phátxít với quy mô điều chỉnh

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, sáng 9/5 (giờ địa phương), Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng (9/5/1945-9/5/2026) trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) trên Quảng trường Đỏ.

Sự kiện năm nay diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng thống Vladimir Putin cùng sự tham dự của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Chủ tịch Lào Thongloun Sisoulith, Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim…

Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng chủ nghĩa phátxít diễn ra trong không khí hào hùng và thiêng liêng.

Khác với mọi năm, lễ duyệt binh năm 2026 tập trung chủ yếu vào các khối bộ binh từ các học viện quân sự và các binh chủng, không có sự xuất hiện của các khí tài cơ giới hạng nặng như xe tăng hay tên lửa liên lục địa (trừ màn trình diễn của không quân), do các yêu cầu về an ninh.

Trong bài phát biểu từ lễ đài, Tổng thống Nga Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sự thật lịch sử và kiên quyết chống lại mọi nỗ lực xuyên tạc vai trò của Liên Xô trong việc đánh bại chủ nghĩa phátxít.

Ông Putin cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới thế hệ các cựu chiến binh-những người đã đặt nền móng cho hòa bình thế giới; nhấn mạnh trách nhiệm chung của mỗi người dân Nga trong bảo vệ lợi ích và tương lai của Tổ quốc.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nga, chị Katia đến từ thành phố Vladimir, hiện đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Moskva, cho rằng điều quan trọng nhất của Ngày Chiến thắng là tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và sự tri ân đối với những người đã hy sinh.

Chị cho rằng tình cảm của người dân Nga dành cho ngày lễ này đã được vun đắp từ nhiều thế hệ và mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc.

Tại Nga, Ngày Chiến thắng 9/5 luôn là ngày lễ thiêng liêng nhất trong tâm thức của mọi người dân, là biểu tượng của sự đoàn kết và lòng tự hào dân tộc trong hơn 8 thập kỷ qua.

Năm 2026 không phải lần đầu Nga tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng với quy mô duyệt binh được điều chỉnh. Trong những năm 2000 và giữa thập niên 2010, Nga cũng từng tổ chức các lễ duyệt binh với phần trình diễn quân sự được giản lược hơn./.

