Nga sẵn sàng cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho Cuba

Ngày 9/5, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định nước này sẵn sàng tiếp tục cung cấp cho Cuba những hỗ trợ cần thiết về vật chất và chính trị.

Trước đó, ngày 30/3, tàu chở dầu Anatoly Koldkin của Nga, mang theo 100.000 tấn dầu thô viện trợ nhân đạo, đã cập cảng Matanzas của Cuba trong bối cảnh Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa năng lượng đối với đảo quốc Caribe.

La Habana cho rằng lệnh cấm vận ngày càng siết chặt của Washington đã gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng ở Cuba, ảnh hưởng đến việc sản xuất điện và các lĩnh vực kinh tế trọng yếu như giao thông vận tải, sản xuất lương thực, y tế và giáo dục, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Cuba đã nhiều lần đề xuất đối thoại với Mỹ để giải quyết những khác biệt trong quan hệ song phương thông qua các biện pháp chính trị.

Cuộc chiến kinh tế của Mỹ, bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ được ban hành hồi tháng 1 vừa qua và các biện pháp có hiệu lực ngoài lãnh thổ gần đây, tiếp tục là trở ngại lớn đối với sự phát triển của Cuba. Trong hơn 6 thập kỷ, thiệt hại tích lũy do lệnh cấm vận của Washington đối với La Habana đã vượt 170.677 tỷ USD./.

