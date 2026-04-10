Doanh nghiệp Nga hỗ trợ quản lý hoạt động sản xuất công nghiệp tại Cuba

Ngày 10/4, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nga Roman Chekushov cho biết các doanh nghiệp của nước này sẽ chính thức được cấp phép quản lý và giám sát hoạt động sản xuất công nghiệp tại Cuba.

Thứ trưởng Chekushov nêu rõ đây là kết quả cuộc thảo luận mới đây giữa một ủy ban liên chính phủ với các đối tác Cuba, nhằm tạo cơ chế thuận lợi khuyến khích dòng vốn đầu tư từ Nga vào quốc đảo Caribe này, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như viễn thông LTE mà công ty Tecnomatica của Cuba đang đặc biệt quan tâm.



Trong khi đó, nhân chuyến thăm chính thức La Habana, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov đã tái khẳng định cam kết vững chắc của Moskva sát cánh cùng Cuba bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ông Ryabkov nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục cung cấp các hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả vật chất, đồng thời lên án mạnh mẽ các biện pháp bao vây cấm vận thương mại và năng lượng mà Mỹ đang áp đặt đối với Cuba.



Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng thống Vladimir Putin và nhân dân Nga.

Đề cập sự kiện tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga cập cảng Matanzas mang theo 100.000 tấn dầu thô viện trợ vào cuối tháng Ba vừa qua, Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định sự hỗ trợ quý báu giúp Cuba giải quyết cơn khủng hoảng năng lượng cấp bách là minh chứng rõ nét cho thấy quốc đảo này không hề đơn độc.

Hiện phía Nga cũng đã sẵn sàng kế hoạch điều động tàu dầu thứ hai đến Cuba, tiếp tục hiện thực hóa cam kết duy trì sự hiện diện và hỗ trợ chiến lược của Moskva tại khu vực Tây bán cầu.

Trong khi đó, ngày 10/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh kêu gọi Washington ngay lập tức chấm dứt lệnh phong tỏa, trừng phạt cũng như bất kỳ hình thức gây áp lực nào đối với Cuba.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, bà Mao Ninh nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế, kiên quyết ủng hộ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và chống lại sự can thiệp từ bên ngoài.

Phía Trung Quốc cũng lưu ý rằng một số thành viên Quốc hội Mỹ đã bày tỏ sự phản đối chính sách thù địch của Mỹ đối với Cuba sau chuyến thăm gần đây tới Cuba./.

