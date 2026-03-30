Nga tiếp tục viện trợ dầu cho Cuba, Tổng thống Mỹ không phản đối

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga, mang theo khoảng 100.000 tấn (tương đương khoảng 730.000 thùng) dầu thô viện trợ nhân đạo, đã cập cảng Matanzas của Cuba, trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng.

Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết con tàu hiện đang chờ dỡ hàng tại cảng. Điện Kremlin khẳng định Moskva sẽ tiếp tục làm việc để cung cấp thêm dầu cho Cuba.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga "không thể thờ ơ" trước những khó khăn hiện tại của Cuba, đồng thời coi việc hỗ trợ là trách nhiệm trong hoàn cảnh hiện nay.

Theo một quan chức Mỹ được The New York Times dẫn lời, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã không ngăn chặn tàu chở dầu của Nga, bất chấp lệnh cấm vận mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với Cuba.

Bản thân Tổng thống Trump cũng cho rằng Washington không phản đối việc các quốc gia khác, trong đó có Nga, cung cấp dầu cho Cuba vì mục đích nhân đạo.

Trước đó, hôm 29/1, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, động thái làm gia tăng sức ép kinh tế đối với quốc đảo này.

Các biện pháp của Washington được cho là đã góp phần gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng tại Cuba.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel lên án đây là "sự phong tỏa năng lượng," chỉ trích Mỹ áp dụng chính sách mà ông cho là hung hăng và mang tính tội ác đối với một quốc gia nhỏ bé.

Chủ tịch Cuba thừa nhận quốc đảo Caribe đang đối mặt với những khó khăn lớn về nguồn cung dầu thô để duy trì sản xuất điện và các hoạt động thiết yếu của nền kinh tế, trong bối cảnh nước này gần như không thể nhập khẩu nhiên liệu kể từ tháng 12/2025.

Trong bối cảnh đó, việc Nga tiếp tục cung cấp dầu được xem là nguồn hỗ trợ quan trọng giúp Cuba phần nào giảm bớt áp lực năng lượng hiện nay./.

Tàu chở dầu Nga sẽ cập cảng Cuba vào ngày 31/3 Tàu chở dầu mang cờ Nga Anatoly Kolodkin chở khoảng 730.000 thùng dầu thô đã di chuyển đến gần khu vực phía Đông Cuba vào ngày 29/3 và dự kiến sẽ cập cảng Matanzas ở phía Tây Cuba vào ngày 31/3.