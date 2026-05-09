Nỗ lực thành lập Chính phủ mới tại Đan Mạch vấp phải bế tắc

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chính thức thông báo tạm dừng nỗ lực thành lập chính phủ mới và kiến nghị lên Nhà vua Frederik X về việc tổ chức vòng tham vấn Hoàng gia tiếp theo.

Thùy Linh
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tối 8/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã chính thức thông báo tạm dừng nỗ lực thành lập chính phủ mới sau khi các cuộc đàm phán liên minh bước đầu thất bại.

Bà Mette Frederiksen đã kiến nghị lên Nhà vua Frederik X về việc tổ chức vòng tham vấn Hoàng gia tiếp theo.

Theo quy trình chính trị của Đan Mạch, tại vòng tham vấn này, tất cả các đảng phái trong Quốc hội sẽ trình diện trước Nhà vua để đề xuất người dẫn dắt các cuộc đàm phán thành lập chính phủ mới.

Mặc dù đảng Dân chủ Xã hội của bà Frederiksen đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng Ba vừa qua, song đây là kết quả thấp kỷ lục trong lịch sử của đảng này.

Trong khi đó, liên minh cầm quyền tiền nhiệm tại Đan Mạch, bao gồm đảng Tự do cánh hữu và đảng Trung dung, đã mất thế đa số tại Quốc hội.

Trước đó, sau vòng tham vấn Hoàng gia đầu tiên, bà Frederiksen đã được ủy nhiệm thành lập chính phủ với sự tham gia của đảng Nhân dân Xã hội và đảng Tự do cánh tả.

Tuy nhiên, sau nhiều tuần đàm phán không đạt kết quả, ông Lars Lokke Rasmussen, lãnh đạo đảng Trung dung, đã bất ngờ tuyên bố chuyển sang ủng hộ ông Troels Lund Poulsen, người đứng đầu đảng Tự do cánh hữu, làm người dẫn dắt tiến trình đàm phán.

Hoàng gia Đan Mạch xác nhận vòng tham vấn thứ hai bắt đầu trong tối 8/5. Với sự ủng hộ từ đảng của ông Rasmussen, ông Poulsen đã được Nhà vua Frederik X chỉ định làm người điều phối các cuộc đối thoại nhằm thiết lập một liên minh cầm quyền trong đó bao gồm các đảng thuộc khối trung hữu - bảo thủ.

Giới quan sát nhận định dù tạm thời mất quyền điều phối đàm phán, cơ hội đảm nhận nhiệm kỳ thứ ba của bà Mette Frederiksen vẫn chưa hoàn toàn khép lại./.

(TTXVN/Vietnam+)
