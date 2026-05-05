Quốc hội Romania thông qua kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ

Với 281 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Quốc hội lưỡng viện Romania ngày 5/5 đã thông qua kiến nghị bất tín nhiệm đối với Chính phủ của Thủ tướng Ilie Bolojan, dẫn đến nội các nước này sụp đổ.

Phiên họp toàn thể có sự tham gia của 431/464 nghị sĩ. Theo quy định, cần tối thiểu 233 phiếu để thông qua kiến nghị bất tín nhiệm. Trong tổng số 288 phiếu được bỏ, có 285 phiếu hợp lệ và 3 phiếu không hợp lệ.

Theo Hiến pháp, chính phủ của ông Bolojan sẽ chuyển sang vai trò tạm quyền, chỉ xử lý các công việc hành chính thường nhật và không được ban hành sắc lệnh khẩn cấp hay đề xuất luật mới. Thời hạn của chính phủ lâm thời không quá 45 ngày.

Các đảng phái hiện bước vào giai đoạn đàm phán thành lập chính phủ mới. Nếu không đạt được thỏa thuận, Romania có thể phải tổ chức bầu cử sớm.

Đảng Dân chủ Xã hội (PSD) – lực lượng khởi xướng nghị quyết – cho biết sẵn sàng tìm kiếm giải pháp nhanh chóng để thành lập chính phủ mới. Chủ tịch đảng Sorin Grindeanu nhấn mạnh “mọi phương án đều được cân nhắc.”

Trong khi đó, ông Catalin Predoiu, Phó Chủ tịch thứ nhất của đảng Tự do Quốc gia (PNL), cho rằng tình hình hiện tại là điều “không nên xảy ra” và kêu gọi các bên tiếp tục đàm phán.

Về phía liên minh cầm quyền, ông Dominic Fritz, lãnh đạo đảng Liên minh Cứu Romania (USR), tuyên bố sẽ không hợp tác với PSD để thành lập chính phủ mới, đồng thời phản đối khả năng các lực lượng đối lập kéo đất nước “trở lại quá khứ”.

Chính phủ của ông Bolojan, nhậm chức từ tháng 6/2025, đã vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến các chính sách thắt lưng buộc bụng và kế hoạch bán tài sản nhà nước.

Căng thẳng leo thang khi PSD – đảng lớn nhất trong liên minh ban đầu – rút khỏi chính phủ vào tháng 4 và cùng các lực lượng đối lập thúc đẩy bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Diễn biến này đẩy Romania vào giai đoạn bất ổn chính trị mới, trong bối cảnh các đảng phái còn nhiều bất đồng về định hướng điều hành và chia sẻ quyền lực./.

