Chủ tịch Ủy ban châu Âu vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm

Ngày 9/10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã vượt qua các cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong Nghị viện châu Âu (EP), vốn do phe cực hữu và phe cánh tả đề xuất.

Theo kết quả bỏ phiếu, 378/720 nghị sỹ EP bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm đối với bà von der Leyen và êkíp của bà trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên, và 383 phiếu trong cuộc bỏ phiếu thứ hai.

Hồi tháng 7, bà von de Leyen cũng vượt qua động thái tương tự nhưng với tỷ lệ ủng hộ thấp hơn (360 nghị sỹ bác bỏ kiến nghị).

Tháng 7/2024, khi bà von de Leyen được bầu lại làm, có tới 401 nghị sỹ phản EP phản đối kiến nghị bất tín nhiệm đối với bà.

Theo quy định, kiến nghị bất tín nhiệm chỉ có hiệu lực khi có 2/3 nghị sỹ EP bỏ phiếu ủng hộ động thái này.

Theo giới quan sát, kết quả các cuộc bỏ phiếu cho thấy gần như không có khả năng bà von de Leyen rơi vào tình thế có thể mất vị trí lãnh đạo EC, nhưng rõ ràng các động thái này cũng gây cản trở nhất định tại EP, cơ quan đóng vai trò then chốt trong việc thông qua các luật của Liên minh châu Âu./.

Chủ tịch EC vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm diễn ra trong bối cảnh EC đang đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tránh các biện pháp thuế quan mới đối với hàng hóa của EU nhập khẩu vào Mỹ.