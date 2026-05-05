Anh: ​Đa số người dân được hỏi ủng hộ đảo ngược Brexit

Chính phủ của Thủ tướng Anh Keir Starmer đang đối mặt với áp lực chính trị gia tăng, khi cuộc bầu cử địa phương sắp tới được dự báo bất lợi, trong khi dư luận trong nước có xu hướng ủng hộ xem xét lại quyết định rời Liên minh châu Âu (EU).

Theo kế hoạch, cử tri Anh sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương ngày 7/5, với hàng triệu người tại Scotland, England và xứ Wales tham gia.

Đây được xem là phép thử lớn nhất đối với ông Starmer kể từ khi Công đảng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tháng 7/2024.

Tuy nhiên, các cuộc khảo sát cho thấy Công đảng có nguy cơ mất nhiều vị trí quan trọng tại các hội đồng địa phương, làm gia tăng sức ép đối với ban lãnh đạo đảng.

Đáng chú ý, các đảng ngoài hệ thống truyền thống đang nổi lên mạnh mẽ. Đảng Cải cách Vương quốc Anh (Reform UK) và đảng Xanh được dự báo sẽ gia tăng ảnh hưởng, phản ánh xu hướng cử tri rời xa các đảng lớn.

Giới phân tích cho rằng nguyên nhân xuất phát từ những quyết sách chưa tạo được sự đồng thuận trong giai đoạn đầu cầm quyền, cùng với tâm lý cử tri ngày càng thiếu kiên nhẫn và giảm mức độ trung thành chính trị.

Tại xứ Wales, Công đảng có nguy cơ lần đầu tiên mất quyền kiểm soát kể từ khi khu vực này có nghị viện riêng, trong khi tại Scotland, đảng Dân tộc Scotland (SNP) được dự báo tiếp tục duy trì ưu thế, thậm chí có thể đẩy Công đảng xuống vị trí thứ ba.

Ở England, Công đảng có thể mất tới khoảng 1.850 trong tổng số 2.550 ghế đang nắm giữ, trong bối cảnh gần 5.000 ghế được bầu lại.

Kể từ khi chấm dứt 14 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ, chính phủ của Thủ tướng Starmer liên tiếp đối mặt với khó khăn, từ tăng trưởng kinh tế trì trệ đến áp lực chi phí sinh hoạt kéo dài.

Dù vậy, ông vẫn nhận được một số đánh giá tích cực trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là lập trường trước Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran.

Những khó khăn trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đang thúc đẩy cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) sau khi nước này rời khỏi khối (Brexit).

Theo phóng viên TTXVN tại London, kết quả khảo sát do Deltapoll thực hiện cho báo Mirror cho thấy khoảng 59% số người dân Anh được hỏi ủng hộ tái gia nhập EU nếu một cuộc trưng cầu ý dân mới được tổ chức, phản ánh xu hướng thay đổi trong dư luận.

Thời gian qua, London đã có một số động thái nhằm xích lại gần hơn với EU, bao gồm việc bày tỏ quan tâm tham gia cơ chế cho vay của khối nhằm hỗ trợ Ukraine.

Phát biểu tại Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC), Thủ tướng Starmer nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác giữa các quốc gia châu Âu, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo ông Starmer, việc củng cố quan hệ với châu Âu không chỉ góp phần bảo đảm an ninh mà còn mang lại lợi ích kinh tế, tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, tiến trình này cũng đối mặt với thách thức, khi một số nguồn tin cho rằng EU có thể yêu cầu Anh đóng góp khoảng 1 tỷ bảng (khoảng 1,3 tỷ USD) mỗi năm nếu muốn tiếp cận sâu hơn với thị trường chung.

Các động thái gần đây cho thấy Chính phủ Công đảng đang theo đuổi hướng tiếp cận linh hoạt hơn trong quan hệ với EU theo cương lĩnh tranh cử 2024, trong khi dư luận trong nước cũng có xu hướng ủng hộ việc tăng cường hợp tác với khu vực này./.

