EU-Armenia thiết lập đối tác kết nối, mở rộng hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Liên minh châu Âu (EU)-Armenia diễn ra ở thủ đô Yerevan, ngày 5/5, hai bên đã ký kết thỏa thuận đối tác kết nối, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc thắt chặt liên kết kinh tế và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác an ninh giữa hai bên.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định hội nghị thượng đỉnh lần này đã đưa quan hệ đối tác EU-Armenia lên một tầm cao mới, đồng thời xác lập lộ trình và chương trình nghị sự rõ ràng cho những năm tới. Bà nhấn mạnh trọng tâm của mối quan hệ này là cam kết chung đối với hòa bình, ổn định và tôn trọng chủ quyền, nhằm hướng tới một tương lai thịnh vượng cho khu vực Nam Caucasus.

Hội nghị không chỉ là dịp để hai bên đánh giá lại những thành quả đạt được mà còn là diễn đàn để thảo luận về các thách thức toàn cầu, đặc biệt là nỗ lực bình thường hóa quan hệ chính trị trong khu vực.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là việc ký kết Đối tác Kết nối EU-Armenia. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng và hạ tầng kỹ thuật số.

Dự án này được thiết kế tương thích với sáng kiến “Ngã tư Hòa bình” của Chính phủ Armenia, nhằm thúc đẩy thương mại và tạo thêm nhiều việc làm mới.

Để hiện thực hóa các cam kết, hai bên đã thiết lập cơ chế Đối thoại cấp cao về kết nối và giao thông vận tải.

Bên cạnh đó, EU cũng mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Armenia thông qua các dự án chiến lược về hạ tầng bán dẫn và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hứa hẹn mang lại tác động tích cực trực tiếp đến nền kinh tế nước chủ nhà.

Về giao lưu nhân dân, phía EU đã chính thức trao bản báo cáo tiến độ đầu tiên về kế hoạch hành động tự do hóa thị thực cho Armenia.

Báo cáo ghi nhận những nỗ lực cải cách đáng kể của Yerevan và đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, thỏa thuận hợp tác giữa Cơ quan Biên phòng và Bảo vệ Bờ biển châu Âu (Frontex) với Bộ Nội vụ Armenia cũng được khởi động nhằm tăng cường năng lực quản lý biên giới và di trú.

Trên lĩnh vực an ninh, lãnh đạo hai bên hoan nghênh việc thành lập Phái đoàn Đối tác EU tại Armenia. Đặc biệt, thông qua Quỹ Hòa bình châu Âu, lực lượng vũ trang Armenia đã tiếp nhận đợt viện trợ đầu tiên trị giá 30 triệu euro nhằm nâng cao khả năng phục hồi và phòng thủ quốc gia.

Nền tảng của mối quan hệ này dựa trên Thỏa thuận Đối tác toàn diện và tăng cường (CEPA) cùng Chương trình Chiến lược được thông qua vào cuối năm 2025.

Với gói hỗ trợ trị giá 270 triệu euro mang tên "Kế hoạch phục hồi và tăng trưởng," EU cam kết sẽ tiếp tục sát cánh cùng Armenia trong tiến trình cải cách dân chủ, đa dạng hóa thương mại và chuyển đổi số, xây dựng một xã hội Armenia tự cường và hòa nhập.

Việc thắt chặt quan hệ với EU được xem là bước đi chiến lược của Armenia trong nỗ lực đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại và tìm kiếm sự ổn định bền vững trong một khu vực đầy biến động.

Trong hai ngày 4-5/5, Yerevan đăng cai 3 sự kiện lớn: Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu, Hội nghị thượng đỉnh EU-Armenia và chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ngoài ra, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Thủ tướng Anh Keir Starmer, người đang có mặt tại Yerevan tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) lần thứ 8, cũng đã ký tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Việc ký kết diễn ra sau hội đàm giữa hai bên./.

EU hoan nghênh thỏa thuận hòa bình Armenia-Azerbaijan Chủ tịch EC Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã hoan nghênh thỏa thuận do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt nhiều thập kỷ xung đột giữa Armenia và Azerbaijan.