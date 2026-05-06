Thế giới

Châu Âu

Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về các vấn đề toàn cầu và quan hệ song phương

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ hai ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại trong các vấn đề quốc tế và quan hệ Nga-Mỹ, đồng thời thảo luận về lịch trình các cuộc tiếp xúc song phương.

Huyền Nga
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP)

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov ngày 5/5 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ hai ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại trong các vấn đề quốc tế và quan hệ Nga-Mỹ, đồng thời thảo luận về lịch trình các cuộc tiếp xúc song phương.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc điện đàm này diễn ra "mang tính xây dựng và chuyên nghiệp"./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nga-Mỹ #điện đàm nga-mỹ #Quan hệ song phương Mỹ Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư não

Ung thư não là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất, với khoảng 6.000 ca mắc mới, 4.000 ca tử vong mỗi năm tại Pháp, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở trẻ em và người trẻ.