Ngoại trưởng Nga-Mỹ điện đàm về các vấn đề toàn cầu và quan hệ song phương

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov ngày 5/5 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio.



Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ hai ngoại trưởng đã trao đổi quan điểm về tình hình hiện tại trong các vấn đề quốc tế và quan hệ Nga-Mỹ, đồng thời thảo luận về lịch trình các cuộc tiếp xúc song phương.



Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, cuộc điện đàm này diễn ra "mang tính xây dựng và chuyên nghiệp"./.

