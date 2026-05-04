Nga ưu tiên đạt mục tiêu tại Ukraine thông qua thỏa thuận hòa bình

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đang tìm cách đạt được các mục tiêu trong “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine thông qua một thỏa thuận hòa bình.

Phương Hoa
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. (Ảnh: AA/TTXVN)
Theo Tân Hoa xã, ngày 4/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đây là hướng ưu tiên, song cảnh báo nếu Ukraine không sẵn sàng đàm phán, Moskva sẽ tiếp tục chiến dịch để buộc Kiev phải tham gia đối thoại.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài hơn 90 phút giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cuộc trao đổi diễn ra “thẳng thắn và thực chất.”

Phía Nga cho rằng hai nhà lãnh đạo có một số điểm tương đồng trong cách nhìn về chính quyền Kiev, đồng thời cáo buộc Ukraine đang kéo dài xung đột dưới tác động từ các nước châu Âu.

Cùng ngày, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho rằng Ukraine chưa sẵn sàng cho hòa bình và tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự tại Nga.

Theo hãng tin Ukrinform, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, ông Putin cho biết Nga sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn vào ngày 9/5 - dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết đã chỉ đạo các đại diện liên hệ với phía Mỹ để làm rõ đề xuất ngừng bắn ngắn hạn của Nga, đồng thời nhấn mạnh Kiev ủng hộ một lệnh ngừng bắn dài hạn, đi kèm các bảo đảm an ninh đáng tin cậy và một nền hòa bình bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)
