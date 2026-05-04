Nga: Thiết bị bay không người lái lao vào tòa nhà dân cư ở Moskva

Giới chức Nga cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy 117 UAV trong đêm 3-4/5 tại nhiều khu vực. Dù phần lớn bị đánh chặn, một UAV vẫn lao vào tòa nhà dân cư ở Moskva, song không gây thương vong.

Trần Quyên
Một tòa nhà bị hư hại sau khi bị tấn công bằng máy bay không người lái ngày 4/5. (Ảnh: Moskva News Agency)

Theo hãng tin TASS, ngày 4/5, Thị trưởng Moskva, ông Sergey Sobyanin cho biết thông tin sơ bộ cho thấy một thiết bị bay không người lái (UAV) đã lao vào một tòa nhà dân cư gần phố Mosfilmovskaya, nhưng không gây thương vong.

Các cơ quan khẩn cấp đã được điều tới hiện trường vụ việc.

Thị trưởng Sobyanin cho biết thêm lực lượng phòng không Nga cũng đã phá hủy 2 UAV khác khi chúng hướng về phía Moskva.

Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy 117 UAV trên khắp các khu vực của nước này vào đêm 3 rạng sáng 4/5, trong đó ngoài Moskva, còn có Astrakhan, Belgorod, Voronezh, Volgograd, Kaluga, Kursk, Lipetsk, Oryol, Rostov, Ryazan, Saratov, Smolensk và Ulyanovsk.

Mặc dù vậy, một số UAV cũng đã gây thiệt hại tại tỉnh Voronezh, làm hư hại 13 nhà dân, mái của một trung tâm thương mại và 1 ôtô.

Các mảnh vỡ của UAV còn gây cháy 1 nhà kho tại Voronezh, nhưng lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy. Một đường ống dẫn khí cũng bị hư hỏng và hiện đã được sửa chữa.

An ninh đang được thắt chặt tại Liên bang Nga trước thềm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại (9/5/1945)./.

(TTXVN/Vietnam+)
