Tấn công nhằm vào phòng thí nghiệm gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, một phòng thí nghiệm giám sát bức xạ bên ngoài khu vực Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, ở miền Nam Ukraine đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo thông tin ban đầu, vụ tấn công không gây thương vong và cũng không làm hư hại nghiêm trọng thiết bị vận hành.

Hoạt động của các tổ máy điện hạt nhân và toàn bộ hệ thống kỹ thuật tại nhà máy vẫn diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, phía quản lý nhà máy nhận định các cuộc tấn công như vậy có thể đe dọa trực tiếp đến an ninh hạt nhân, không chỉ vì nguy cơ gián đoạn hoạt động sản xuất điện mà còn làm suy giảm khả năng giám sát và cảnh báo sớm các rủi ro phóng xạ.

Theo họ, điều này có thể ảnh hưởng đến năng lực đánh giá tình hình và phản ứng kịp thời khi xảy ra sự cố.

Ban quản lý Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã thông báo sự việc này cho các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đang có mặt tại hiện trường.

Phòng thí nghiệm bị tấn công là cơ sở chuyên trách giám sát bức xạ liên tục 24/24 giờ trong khu vực xung quanh nhà máy. Nhiệm vụ của đơn vị này bao gồm theo dõi các thông số phóng xạ, điều kiện khí tượng, cũng như thu thập dữ liệu phục vụ dự báo và xây dựng kịch bản ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố hạt nhân.

Trong khi đó, cùng ngày, hãng tin Ria Novosti dẫn lời Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết một thiết bị bay không người lái đã đánh trúng một tòa nhà gần phố Mosfilmovskaya của thành phố này. Theo báo cáo sơ bộ, không có thương vong trong vụ việc.

Theo đài RT, đây là tòa chung cư, cao 52 tầng, được biết đến với tên gọi House on Mosfilmovskaya Street – công trình mang phong cách hiện đại, được xây dựng vào đầu những năm 2010.

Khu vực bị ảnh hưởng của cuộc tấn công nằm ở khoảng tầng thứ 36 Hình ảnh và video tại hiện trường cho thấy phần mặt ngoài của tòa nhà bị hư hại, nhiều mảnh vỡ văng xuống đường. Nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương đã được điều động tới khu vực.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã ngăn chặn và phá hủy 117 thiết bị bay không người lái nhằm vào nước này trong đêm 3/5./.

