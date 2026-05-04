Đức tiếp tục duy trì kiểm soát biên giới, siết quản lý người nhập cư

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt cho biết trên đài truyền hình công cộng ARD rằng sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm soát biên giới trong thời điểm hiện tại.

Bộ trưởng Dobrindt nhấn mạnh Đức đặt mục tiêu cải cách hệ thống di cư châu Âu trong trung hạn để có thể loại bỏ dần kiểm soát biên giới, nhưng cho rằng hiện còn quá sớm để xác định thời điểm có thể chấm dứt hoàn toàn biện pháp này.

Từ tháng 5/2025, Bộ trưởng Dobrindt tuyên bố việc tăng cường kiểm soát biên giới Đức với các nước láng giềng châu Âu dựa trên các biện pháp của người tiền nhiệm Nancy Faeser, theo đó siết việc cấp phép với người xin tị nạn tại biên giới, ngoại trừ các nhóm dễ bị tổn thương như người đau ốm và phụ nữ mang thai.

Ông cũng tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng cảnh sát liên bang thực hiện kiểm tra biên giới.

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh số lượng đơn xin tị nạn mới giảm mạnh. Trong tháng Tư, Đức ghi nhận 6.144 đơn xin tị nạn lần đầu, giảm khoảng 1/3 so với 9.108 đơn cùng kỳ năm trước.

Bộ trưởng Dobrindt cũng cho biết Đức sẽ tiếp tục trục xuất những người phạm tội đã bị kết án sang Afghanistan hằng tuần, đồng thời cho rằng chính sách này góp phần cải thiện an ninh./.

