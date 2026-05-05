Chính phủ liên minh của Đức đối mặt thách thức sau 1 năm cầm quyền

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, chính phủ liên minh của Đức đã trải qua năm đầu tiên đầy sóng gió với nhiều bất đồng trong nội bộ khiến tỷ lệ ủng hộ của cư tri đối với đảng Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đều suy giảm nghiêm trọng.

Nhân dịp 1 năm ngày thành lập liên minh cầm quyền giữa CDU/CSU và SPD, thường được gọi là liên minh đen-đỏ theo màu biểu trưng của các đảng, phát biểu trên chương trình "Caren Miosga" của đài công cộng ARD, Thủ tướng Friedrich Merz (CDU) cho biết ông mong đợi SPD sẵn sàng thỏa hiệp, tương tự như các đảng trong liên minh đang thể hiện.

Tuy nhiên, lãnh đạo phe nghị sỹ SPD tại Quốc hội Liên bang Đức Matthias Miersch cho rằng các bên trong liên minh đã thỏa hiệp với nhau và giải quyết được nhiều bất đồng trong năm vừa qua, ví dụ liên quan đến tranh cãi gay gắt về nghĩa vụ quân sự bắt buộc hay chính sách tị nạn chung của châu Âu.

Tuần trước, liên minh cầm quyền cũng đã đưa ra cải cách chăm sóc sức khỏe và kế hoạch ngân sách sau thời gian dài thảo luận.

Nghị sỹ Ralf Stegner của đảng SPD cũng cho rằng các giải pháp lớn liên quan đến việc làm, y tế hoặc lương hưu phải được xây dựng trên tinh thần đoàn kết giữa CDU/CSU với SPD.

Khi được hỏi về tương lai của liên minh CDU/CSU và SPD, lãnh đạo đảng Cánh tả đối lập Jan van Aken cho rằng liên minh đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng không thể giải quyết được nên chắc chắn phải thoả hiệp.

Ông cũng không cho rằng liên minh sẽ tan rã trong năm nay. Lãnh đạo đảng Xanh, cũng trong phe đối lập, bà Franziska Brantner đưa ra một bức tranh ảm đạm hơn nhiều, cho rằng chính phủ liên bang đang trên bờ vực sụp đổ khi các cải cách đủ sức giải quyết những thách thức này vẫn chưa được thực hiện./.

