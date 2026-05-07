Tây Ban Nha xúc tiến kế hoạch sơ tán hành khách trên tàu có ca nhiễm virus Hanta

Ngày 6/5, Tây Ban Nha thông báo tàu du lịch mang tên MV Hondius có ca nhiễm virus Hanta đang hướng đến đảo Tenerife của nước này và dự kiến sẽ cập bến trong vòng 3 ngày tới.

Việc sơ tán hành khách sẽ bắt đầu từ ngày 11/5.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết tất cả hành khách sẽ được ở lại trên tàu cho đến khi máy bay đến và 14 công dân Tây Ban Nha trên tàu, trong đó có 1 thủy thủ, sẽ được đưa về Bệnh viện Quân sự Gomez Ulla ở Madrid.

Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia nhấn mạnh một hệ thống đánh giá sức khỏe và sơ tán chung sẽ được triển khai để hồi hương tất cả hành khách, trừ khi tình trạng sức khỏe của họ không cho phép.

MV Hondius là tàu du lịch thám hiểm mang cờ Hà Lan, khởi hành từ Ushuaia (Argentina) ngày 1/4, đi qua Nam Cực và nhiều đảo biệt lập ở Nam Đại Tây Dương trước khi phải neo ngoài khơi thủ đô Praia của Cape Verde do chưa được phép cập cảng.

Trên tàu có 88 hành khách và 59 thành viên thủy thủ đoàn thuộc 23 quốc tịch khác nhau.

Việc bùng phát virus Hanta trên tàu đã kích hoạt cảnh báo y tế quốc tế sau khi 3 hành khách tử vong, trong đó có 1 cặp vợ chồng người Hà Lan và 1 hành khách người Đức.

Hiện còn 2 hành khách đang điều trị tại các bệnh viện ở Johannesburg (Nam Phi) và Zurich (Thụy Sĩ), trong khi ba ca nghi nhiễm khác đã được sơ tán đến Hà Lan.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết giả thuyết hiện nay nghiêng về chủng Andes virus - loại virus Hanta hiếm hoi từng được ghi nhận có khả năng lây từ người sang người tại Nam Mỹ. Các mẫu bệnh phẩm hiện đang được giải trình tự gene tại Nam Phi để xác định chính xác chủng virus.

Chuyên gia Anais Legand của WHO nhận định người đầu tiên nhiễm virus trên tàu không thể bị lây nhiễm trong chuyến đi do thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1 đến 6 tuần. Theo đó, trong số 8 hành khách được xác định và nghi nhiễm virus Hanta, hành khách nam giới người Hà Lan, 70 tuổi, là người phát triệu chứng đầu tiên vào ngày 6/4 và tử vong trên tàu vào ngày 11/4.

Cùng ngày, Bộ Y tế Argentina thông báo 2 hành khách người Hà Lan trên tàu du lịch MV Hondius, tử vong vì virus Hanta, đã đi qua Chile, Uruguay và Argentina trước khi lên tàu. Theo bộ trên, cặp vợ chồng này đến Argentina vào ngày 27/11, sau đó đi Chile và Uruguay trước khi trở về Argentina ngày 27/3 để lên tàu vào ngày 1/4.

Chuyên gia Raul Gonzalez Ittig, nhà sinh học và giảng viên Đại học Quốc gia Córdoba, cho biết Argentina chỉ ghi nhận các ca nhiễm virus Hanta lẻ tẻ, không phải bùng phát. Nguyên nhân số ca mắc gia tăng là do hiện tượng El Niño mang mưa lớn, làm tăng sự phát triển của thảm thực vật và gia tăng số lượng loài gặm nhấm - vật chủ truyền bệnh.

Virus Hanta là một họ virus nguy hiểm có thể gây hai dạng bệnh nghiêm trọng ở người. Tại châu Mỹ, chủng gây hội chứng phổi do Hanta đặc biệt nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong có thể vượt 40%. Bệnh thường khởi phát bằng các triệu chứng giống cúm như sốt, đau nhức cơ thể trước khi nhanh chóng tiến triển thành suy hô hấp cấp, ho khan và nhịp tim nhanh. Trong nhiều trường hợp nặng, bệnh nhân có thể tử vong chỉ sau 24-36 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng.

Hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu đối với virus Hanta. Các chuyên gia cho rằng phát hiện sớm, cách ly nhanh và hỗ trợ điều trị tích cực là những biện pháp quan trọng nhất để giảm nguy cơ tử vong.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định rằng đợt bùng phát này không thể so sánh với đại dịch COVID-19 và nguy cơ lây lan ra toàn cầu là thấp./.

Các trường hợp còn lại ở tàu MV Hondius không có triệu chứng nhiễm virus Hanta Theo Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha, sau khi hoàn thành hoạt động sơ tán y tế, tàu MV Hondius sẽ cập cảng Granadilla, phía Nam đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha.