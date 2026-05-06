Nam Phi xác nhận chủng virus Hanta lây nhiễm chéo trên tàu du lịch

Ngày 6/5, Bộ trưởng Y tế Nam Phi xác nhận trường hợp lây nhiễm virus Hanta giữa người với người ở hai hành khách được sơ tán từ một tàu du lịch ngoài khơi Cape Verde, sau 3 trường hợp tử vong.

Đây là virus hiếm gặp lây truyền từ loài gặm nhấm do tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

Phát biểu trước một ủy ban Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Aaron Motsoaledi cho biết các xét nghiệm sơ bộ cho thấy virus lây nhiễm là chủng Andes, đây cũng là chủng duy nhất trong số 38 chủng virus Hanta được biết là gây lây truyền từ người sang người. Đây là kết quả từ các xét nghiệm được thực hiện đối với 2 hành khách được sơ tán khỏi tàu MV Hondius và đưa đến Nam Phi.

Một trong hai hành khách là nam giới người Anh, đang được chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở Nam Phi. Người còn lại là một phụ nữ người Hà Lan đã qua đời khi đến Nam Phi.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ (FOPH) cùng ngày xác nhận một người đàn ông ở nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta và đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Zurich.

Thông báo cho biết người đàn ông trên từng là hành khách trên tàu MV Hondius, đã trở về từ chuyến đi Nam Mỹ cùng vợ vào cuối tháng Tư. Sau khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh, ông đến bệnh viện và được cách ly ngay lập tức. Kết quả xét nghiệm xác nhận người này nhiễm virus. Vợ của người đàn ông không có bất kỳ triệu chứng nào, nhưng đã tự cách ly để phòng ngừa. Hiện Chính quyền bang Zurich đang điều tra xem bệnh nhân có tiếp xúc với người khác hay không.

Cùng ngày, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus thông báo 3 bệnh nhân nghi nhiễm virus Hanta đã được sơ tán khỏi tàu du lịch ngoài khơi Cape Verde và đang trên đường đến Hà Lan.

Cụ thể, việc sơ tán bệnh nhân gồm 2 thành viên thủy thủ đoàn đang có triệu chứng hô hấp nghiêm trọng và 1 hành khách được thực hiện với sự phối hợp của WHO, công ty điều hành tàu Oceanwide Expeditions của Hà Lan và các cơ quan chức năng quốc gia từ Cape Verde, Anh và Hà Lan.

Ông cho biết WHO sẽ tiếp tục làm việc với các nhà điều hành tàu để theo dõi chặt chẽ sức khỏe của hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu, cũng như phối hợp với các quốc gia để hỗ trợ theo dõi y tế thích hợp và sơ tán khi cần thiết.

Người đứng đầu WHO cũng khẳng định ở giai đoạn này, nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng “vẫn ở mức thấp."

Trong khi đó, Oceanwide Expeditions thông báo 2 bác sỹ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm đang trên đường từ Hà Lan đến tàu MV Hondius. Dự kiến các bác sỹ sẽ lên tàu sau khi 3 bệnh nhân nghi nhiễm được chuyển đi và sẽ tiếp tục ở lại trên tàu khi con tàu rời Cape Verde.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ Cape Verde thông báo đã thiết lập khu cách ly và triển khai đội ngũ y tế đa ngành gồm bác sỹ, chuyên gia bệnh truyền nhiễm, điều dưỡng và kỹ thuật viên xét nghiệm nhằm sẵn sàng hỗ trợ hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu du lịch MV Hondius đang neo đậu ngoài khơi nước này do giới chức lo ngại vấn đề an toàn dịch tễ.

Trước đó, chính quyền Tây Ban Nha đã cân nhắc tiếp nhận tàu tại quần đảo Canary, song chính quyền địa phương phản đối do lo ngại rủi ro y tế cộng đồng. Việc tiếp nhận một bác sỹ nghi nhiễm bệnh cũng bị hủy vào phút chót.

Chở gần 150 người, tàu MV Hondius thuộc công ty Oceanwide Expeditions (Hà Lan), đang thực hiện hành trình dài ngày từ Argentina hôm 1/4 tới Nam Cực, đi qua nhiều đảo xa xôi ở Nam Đại Tây Dương.

WHO cho biết trên tàu có 88 hành khách và 59 thành viên thủy thủ đoàn, với 23 quốc tịch khác nhau./.

