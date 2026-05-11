Sơ tán những người cuối cùng khỏi tàu MV Hondius đến Hà Lan

Ngày 11/5, giới chức Tây Ban Nha cho biết 22 người cuối cùng sơ tán khỏi tàu du lịch MV Hondius sẽ đi chung một chuyến bay đến Hà Lan, vì phía Australia không đảm bảo chuyến bay sơ tán theo lịch trình.

Phát biểu với báo giới tại Cảng Granadilla trên đảo Tenerife, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết chuyến bay đến Hà Lan vào cuối ngày 11/5 sẽ sơ tán cả những công dân Australia và các nước lân cận như New Zealand và các quốc đảo.

Bà Garcia cho biết sau khi 94 hành khách từ 19 quốc gia được sơ tán khỏi tàu vào ngày 10/5, trên tàu hiện có 54 người; 22 người trong số đó sẽ xuống tàu và bay đến Hà Lan.

Trong khi đó, 32 người còn lại, tất cả đều là thành viên thủy thủ đoàn, sẽ theo tàu đi đến Hà Lan để khử trùng.

Bộ trưởng Garcia cũng nhắc lại rằng sau khi tàu rời đi, chính quyền Tây Ban Nha sẽ tiến hành khử trùng tại các khu vực liên quan của cảng.

Liên quan đến tình hình của những người đã được sơ tán, theo thông báo mới nhất ngày 11/5, Bộ Y tế Pháp cho biết 1 trong 5 người Pháp được hồi hương đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Hanta và sức khỏe của người này đã xấu đi trong đêm 10/5.

Được biết, nữ bệnh nhân này đã bắt đầu có triệu chứng nhiễm bệnh trên chuyến bay đến Paris. Trong khi đó, 2 trường hợp bệnh nhân người Mỹ cũng đã được đưa đến các nơi điều trị riêng biệt ngay khi máy bay sơ tán hạ cánh xuống bang Nebraska sáng sớm 11/5 theo giờ địa phương.

Trong một bài đăng trên X ngày 11/5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá nguy cơ đối với công chúng từ dịch bệnh virus Hanta vẫn ở mức thấp, song theo ông, điều quan trọng là các nỗ lực y tế quốc tế để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bao gồm cả hành khách và thủy thủ đoàn của tàu MV Hondius.

Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ của tất cả các quốc gia hiện đang hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để kiểm soát sự bùng phát của virus.

Cùng chung nhận định, Ủy ban châu Âu ngày 11/5 cho biết nguy cơ từ virus Hanta đối với người dân châu Âu vẫn ở mức thấp và khẳng định ưu tiên số một của cơ quan này là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, trong bối cảnh nhiều chuyến bay hồi hương cho hành khách là công dân EU đã diễn ra trong 2 ngày này.

Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Y tế Indonesia cũng cho biết nước này đang giám sát y tế đối với 1 công dân nước ngoài được xác định là tiếp xúc gần với một hành khách nghi nhiễm virus Hanta từ tàu du lịch MV Hondius.

Theo đó, các cơ quan y tế của Vương quốc Anh đã thông báo cho giới chức Indonesia về cá nhân đang cư trú tại Indonesia này, từ hôm 7/5.

Người này từng đi trên tàu MV Hondius, ở chung khách sạn ở St. Helena và cùng chuyến bay đến Johannesburg (Nam Phi) với trường hợp nghi nhiễm.

Hiện người này đang được theo dõi tại một bệnh viện ở Jakarta, trong tình trạng ổn định, không có triệu chứng và đã xét nghiệm âm tính với virus.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, giới chức Malaysia cho biết đang chủ động các biện pháp phòng ngừa để ứng phó với mối đe dọa lây nhiễm virus Hanta, mặc dù cho đến nay vẫn chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh nào ở trong nước.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Dzulkefly Ahmad cho biết Viện Nghiên cứu Y khoa (IMR) thuộc bộ này có khả năng phát hiện virus Hanta bằng kỹ thuật Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) - tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh truyền nhiễm.

Đồng thời, các biện pháp kiểm soát tại cửa khẩu quốc tế cũng đã được siết chặt, bao gồm sàng lọc y tế tại sân bay, cảng biển và các điểm nhập cảnh chính.

Tính đến nay, cơ quan chức năng nước này đã kiểm tra 22.367 tàu thuyền tại các cửa khẩu Malaysia, cấp 2.421 giấy chứng nhận Pratique (cho phép tàu được cập cảng, hành khách xuống tàu và hoạt động) và 1.146 giấy chứng nhận tàu đảm bảo vệ sinh an toàn (SSC), nhằm đảm bảo các phương tiện đường biển tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh và an toàn y tế./.

Virus Hanta: Thế giới cảnh giác trước ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius Diễn biến mới đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan quốc tế của biến chủng Andes-loại virus Hanta có tỷ lệ tử vong cao và hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu.

​