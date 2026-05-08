WHO cảnh báo khả năng gia tăng các trường hợp nhiễm virus Hanta

Ngày 7/5 (giờ Geneva), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có thể xuất hiện thêm các trường hợp nhiễm virus Hanta sau khi căn bệnh này khiến ba hành khách trên tàu du lịch MV Hondius tử vong, nhưng cũng dự đoán dịch bệnh sẽ được hạn chế nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổng cộng đã có năm trường hợp được xác nhận và ba trường hợp nghi nhiễm được báo cáo, bao gồm cả ba trường hợp tử vong.

Ông nói: “Với thời gian ủ bệnh của virus Andes, có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp được ghi nhận. Chúng tôi hiện đã nhận được báo cáo về những người khác có triệu chứng bệnh và có thể đã tiếp xúc với một trong những hành khách. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi đang liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan. Mặc dù đây là một sự cố nghiêm trọng, WHO đánh giá rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng là thấp. Hiện WHO đang hợp tác với nhiều chính phủ và đối tác trong công tác ứng phó, theo các Quy định Y tế Quốc tế."

Cũng theo Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus, ưu tiên của WHO là đảm bảo các bệnh nhân bị ảnh hưởng được chăm sóc, các hành khách còn lại trên tàu được giữ an toàn và được đối xử một cách tôn trọng, và ngăn chặn sự lây lan thêm của virus.

Tại cuộc họp báo, Giám đốc cảnh báo và ứng phó khẩn cấp của WHO Abdi Rahman Mahamud khẳng định rằng cơ quan này đánh giá đây sẽ là một đợt bùng phát hạn chế nếu các biện pháp y tế công cộng được thực hiện và tinh thần đoàn kết được thể hiện trên khắp các quốc gia.

Hiện những người được cho là đã nhiễm virus đang được điều trị hoặc cách ly ở Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ và Nam Phi.

Virus Hanta lây nhiễm thông qua chuột và các loài gặm nhấm do tiếp xúc với chất thải hoặc chất nhầy của các loài vật này. Chủng virus Andes được xác định trên tàu MV Hondius có khả năng lây lan hạn chế từ người sang người, do có nguy cơ thấp và đòi hỏi tiếp xúc gần.

Thời gian xuất hiện triệu chứng kể từ khi phơi nhiễm lên tới 8 tuần, bao gồm sốt, đau nhức, xuất huyết nội, suy hô hấp và suy thận.

Các chuyên gia y tế cho biết tình hình hiện nay khác biệt so với giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19 do virus Hanta ít có khả năng lây lan hơn.

Tàu MV Honduras dừng tại Argentina và rời đi ngày 1/4, sau đó là Chile và Uruguay. Dự kiến, tàu sẽ tới Tenerife thuộc quần đảo Canarias của Tây Ban Nha vào ngày 11/5 để đưa hành khách xuống tàu. Trong đó, 14 công dân Tây Ban Nha sẽ được đưa máy bay đến một bệnh viện quân đội tại Madrid để theo dõi và đánh giá tình hình.

Liên quan tới lịch trình này, Tổng Giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus đã gửi lời cám ơn tới Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, và bày tỏ tin tưởng Madrid có đủ khả năng để xử lý tình hình, cũng như khẳng định WHO sẵn sàng cung cấp các biện pháp hỗ trợ./.

