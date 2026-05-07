Những thói quen buổi tối âm thầm hại thận bạn cần tránh

Sức khỏe luôn là điều được quan tâm hàng đầu trong cuộc sống hiện đại, nhất là khi nhịp sống ngày càng bận rộn khiến nhiều người vô tình lơ là việc chăm sóc bản thân.

Một trong những yếu tố ít được chú ý nhưng lại ảnh hưởng lớn đến cơ thể chính là thói quen sinh hoạt vào buổi tối - khoảng thời gian đáng lẽ ra cơ thể cần được nghỉ ngơi và phục hồi sau cả ngày dài.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra rằng có những thói quen tưởng như rất bình thường lại đang âm thầm gây hại cho thận - cơ quan giữ vai trò quan trọng trong việc lọc máu và duy trì cân bằng bên trong cơ thể. Dưới đây là những việc nhiều người vẫn làm mỗi tối nhưng về lâu dài lại không khác gì đang “bào mòn” sức khỏe của thận.

1. Uống quá nhiều nước ngay trước khi đi ngủ

Không ít người cho rằng uống thêm nước vào buổi tối sẽ giúp cơ thể đủ nước hoặc hỗ trợ đào thải độc tố. Nhưng thực tế, khi bạn uống quá nhiều nước sát giờ đi ngủ, thận sẽ phải tiếp tục làm việc trong lúc cơ thể cần nghỉ ngơi.

Hệ quả dễ thấy nhất là bạn sẽ phải thức dậy nhiều lần trong đêm để đi vệ sinh, khiến giấc ngủ bị gián đoạn. Về lâu dài, việc này không chỉ làm giảm chất lượng giấc ngủ mà còn tạo thêm áp lực không cần thiết lên thận.

2. Thói quen ăn mặn trong bữa tối

Nhiều người có khẩu vị đậm đà và thường xuyên ăn các món nhiều muối vào buổi tối như dưa muối, cá khô hay thực phẩm chế biến sẵn. Tuy nhiên, lượng muối cao khiến cơ thể giữ nước nhiều hơn, đồng thời buộc thận phải hoạt động nhiều hơn để đào thải natri dư thừa.

Nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, nguy cơ suy giảm chức năng thận sẽ tăng lên, chưa kể còn kéo theo các vấn đề như tăng huyết áp hay bệnh tim mạch.

3. Sử dụng đồ uống có cồn hoặc caffeine

Một ly bia, rượu hay cà phê vào buổi tối có thể mang lại cảm giác thư giãn, nhưng lại không hề “dễ chịu” với cơ thể. Cồn và caffeine đều là những chất có tác dụng lợi tiểu, khiến cơ thể mất nước nhanh hơn.

Khi đó, thận phải làm việc nhiều hơn để cân bằng lại lượng dịch trong cơ thể. Nếu thói quen này lặp lại thường xuyên, chức năng lọc của thận sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời cũng làm rối loạn giấc ngủ.

4. Ngồi hoặc nằm một chỗ suốt nhiều giờ

Sau một ngày làm việc, việc ngồi xem phim, lướt điện thoại hay nằm nghỉ dài trên sofa là điều rất phổ biến. Dù mang lại cảm giác thư giãn, nhưng việc giữ nguyên một tư thế quá lâu lại không tốt cho cơ thể.

Khi ít vận động, quá trình lưu thông máu có thể bị ảnh hưởng, trong đó có cả lượng máu đến thận. Khi không được cung cấp đủ máu, khả năng lọc và đào thải độc tố của thận cũng bị suy giảm theo.

4. Nhịn tiểu khi ngủ vì ngại rời khỏi giường

Nhiều người có thói quen “cố chịu” khi buồn tiểu vào ban đêm chỉ vì ngại dậy. Đây là một trong những thói quen gây hại rõ ràng nhất cho hệ tiết niệu.

Khi bàng quang bị căng quá mức, áp lực tăng lên có thể ảnh hưởng đến các mạch máu xung quanh. Nguy hiểm hơn, nước tiểu tồn đọng lâu tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, thậm chí có thể lan ngược lên thận, gây viêm nhiễm nghiêm trọng nếu kéo dài.

5. Tập thể dục cường độ cao vào buổi tối, nhất là trước khi đi ngủ

Tập thể dục là tốt, nhưng nếu tập quá nặng vào buổi tối muộn thì lại phản tác dụng. Những bài tập cường độ cao kích thích hệ thần kinh, làm tăng huyết áp và khiến cơ thể khó bước vào trạng thái nghỉ ngơi.

Ngoài ra, khi vận động quá sức, cơ thể sinh ra nhiều chất chuyển hóa mà thận phải xử lý. Trong một số trường hợp cực đoan, việc tập quá nặng còn có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến thận nếu không được kiểm soát hợp lý.

6. Thức khuya thường xuyên

Thức khuya đã trở thành thói quen của không ít người, dù là vì công việc hay giải trí. Tuy nhiên, việc ngủ không đủ giấc khiến cơ thể không có thời gian phục hồi, đồng thời làm rối loạn các hormone quan trọng.

Về lâu dài, điều này ảnh hưởng đến nhiều cơ quan, trong đó có thận - nơi đảm nhận việc lọc và cân bằng các chất trong cơ thể. Khi quá trình này bị gián đoạn, chức năng thận cũng dần suy giảm.

Nhìn chung, những thói quen tưởng chừng nhỏ nhặt vào buổi tối lại có thể gây ra những tác động không nhỏ đến sức khỏe của thận nếu kéo dài. Đôi khi, chỉ cần thay đổi một vài thói quen đơn giản mỗi tối cũng đã đủ để giúp cơ thể khỏe mạnh hơn về lâu dài./.

