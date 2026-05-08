Virus Hanta: WHO kêu gọi Argentina xem xét lại việc rút khỏi tổ chức

WHO kêu gọi Chính phủ Argentina xem xét lại quyết định rút khỏi tổ chức này trong bối cảnh nước Nam Mỹ đang ghi nhận số ca nhiễm virus Hanta gia tăng.

Diệu Hương
Xe cứu thương sơ tán những hành khách bị nghi mắc virus Hanta trên tàu du lịch MV Hondius đang neo ngoài khơi thủ đô Praia, Cabo Verde ngày 6/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 7/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi Chính phủ Argentina xem xét lại quyết định rút khỏi tổ chức này trong bối cảnh nước Nam Mỹ đang ghi nhận số ca nhiễm virus Hanta gia tăng và xuất hiện ổ dịch liên quan đến một du thuyền khởi hành từ thành phố Ushuaia, cực Nam Argentina.

Theo WHO, việc duy trì hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế là yếu tố then chốt nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh xuyên biên giới và bảo đảm năng lực ứng phó khẩn cấp của các quốc gia. Tổ chức này cảnh báo nếu thiếu sự phối hợp với các cơ chế y tế toàn cầu, an ninh y tế khu vực có thể bị ảnh hưởng.

Bộ Y tế Argentina cho biết nước này đã ghi nhận 101 ca nhiễm virus Hanta kể từ tháng 6/2025, gần gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tử vong cũng tăng mạnh, với khoảng gần 1/3 số ca bệnh không qua khỏi.

Ổ dịch mới nhất được phát hiện trên du thuyền MV Hondius xuất phát từ Ushuaia ngày 1/4. WHO cho biết đến ngày 4/5 đã xác định 7 ca bệnh liên quan, gồm 2 ca xác nhận bằng xét nghiệm và 5 ca nghi nhiễm, trong đó có 3 trường hợp tử vong. Sau đó số ca được báo cáo tăng lên 8 người.

Giới chức y tế nghi ngờ virus có liên quan đến chủng Andes - biến thể virus Hanta hiếm hoi có khả năng lây truyền giữa người với người. Argentina hiện là quốc gia có tỷ lệ mắc virus Hanta cao nhất khu vực Mỹ Latinh.

Trước đó, chính phủ của Tổng thống Javier Milei tuyên bố muốn rút Argentina khỏi WHO với lý do bảo vệ chủ quyền trong hoạch định chính sách y tế quốc gia. Quyết định này đang gây tranh cãi trong giới chuyên gia và cộng đồng y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổ chức Y tế Thế giới #Virus Hanta #An ninh y tế #Lây lan dịch bệnh Argentina
