Các trường hợp còn lại ở tàu MV Hondius không có triệu chứng nhiễm virus Hanta

Ngày 6/5, Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết tất cả hành khách và thành viên thủy thủ đoàn còn lại trên tàu du lịch MV Hondius liên quan đến đợt bùng phát virus Hanta hiện đều không có triệu chứng.

Phát biểu họp báo về tình trạng những người trên tàu MV Hondius, Bộ trưởng Garcia cho biết 3 trường hợp nghi nhiễm virus Hanta đã được đưa đến Hà Lan để điều trị.

Theo bà, sau khi hoàn thành hoạt động sơ tán y tế này, tàu MV Hondius sẽ cập cảng Granadilla, phía Nam đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Chính quyền Tây Ban Nha sẽ thiết lập một cơ chế sơ tán y tế và hồi hương cho hành khách khi họ đến nơi nếu điều kiện sức khỏe của họ cho phép.

Về 14 công dân Tây Ban Nha trên tàu, Bộ trưởng Garcia cho biết họ sẽ được kiểm tra y tế trước khi được đưa đến Madrid bằng máy bay quân sự để cách ly tại bệnh viện quân y Gomez Ulla.

Cùng ngày, phía Đức xác nhận các cơ quan khẩn cấp nước này sẽ chuyển 1 trường hợp nghi nhiễm virus Hanta, đã được sơ tán đến Hà Lan, tới Đức để điều trị.

Giới chức Đức cho biết bệnh nhân sẽ được đưa đến bệnh viện đại học ở Duesseldorf, nhưng không cung cấp thêm chi tiết về quốc tịch hoặc giới tính của trường hợp này.

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định nguy cơ từ đợt bùng phát virus Hanta trên tàu MV Hondius đối với phần còn lại của thế giới là thấp.

Phát biểu tại trụ sở WHO ở Geneva (Thụy Sĩ), khi được hỏi WHO có nhận thấy sự tương đồng nào với tình trạng khẩn cấp hồi đầu cuộc khủng hoảng COVID-19 hay không, ông Tedros cho rằng ông không nghĩ vậy. Mặc dù đã có nhiều cuộc họp để phối hợp với các đối tác và ứng phó, nhưng ông cho biết đến nay chưa cần thiết phải triệu tập một cuộc họp ủy ban khẩn cấp về tình hình virus Hanta.

Hiện WHO đã cử các nhân viên y tế lên tàu MV Hondius và tiếp tục theo dõi cũng như hỗ trợ những người còn lại, đồng thời giám sát tình hình bên ngoài.

Chở gần 150 người, tàu MV Hondius thuộc công ty Oceanwide Expeditions (Hà Lan), đang thực hiện hành trình dài ngày từ Argentina hôm 1/4 tới Nam Cực, đi qua nhiều đảo xa xôi ở Nam Đại Tây Dương.

WHO cho biết trên tàu có 88 hành khách và 59 thành viên thủy thủ đoàn, với 23 quốc tịch khác nhau. Hiện đã có 3 người tử vong do liên quan đến virus Hanta. Đây là virus hiếm gặp lây truyền từ loài gặm nhấm do tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu./.

