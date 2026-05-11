Virus Hanta: Thế giới cảnh giác trước ổ dịch trên tàu du lịch MV Hondius

Cộng đồng quốc tế đang tăng cường cảnh giác trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới của virus Hanta (biến chủng Andes) sau ổ dịch bùng phát trên tàu du lịch MV Hondius.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đến nay đã ghi nhận 7 ca xác nhận nhiễm virus Hanta cùng nhiều trường hợp nghi nhiễm liên quan tàu MV Hondius. Ba ca tử vong đầu tiên gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một phụ nữ Đức.

Ngoài ra, một công dân Mỹ và một phụ nữ Pháp cũng đã được xác nhận dương tính với virus này. Giới chức Pháp cho biết tình trạng nữ bệnh nhân đang diễn biến xấu.

Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng nguồn lây có thể bắt đầu từ Argentina-nơi tàu MV Hondius khởi hành hồi tháng 4. Cơ quan này nghi ngờ biến chủng Andes, chủng duy nhất trong họ virus Hanta có khả năng lây từ người sang người, đã phát tán trong không gian kín trên tàu sau khi một số hành khách nhiễm bệnh từ loài gặm nhấm tại Nam Mỹ.

Hiện các cơ quan y tế tại châu Âu, Mỹ và nhiều nước châu Á-Thái Bình Dương đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, đồng thời triển khai biện pháp cách ly nhằm ngăn nguy cơ bùng phát dịch xuyên quốc gia.

Tại châu Âu, một chiến dịch hồi hương đã được triển khai ở quần đảo Canary (Tây Ban Nha). Theo phóng viên TTXVN tại Đức, giới chức nước này đã tiếp nhận 4 hành khách từ Hà Lan và đưa về Bệnh viện Đại học Frankfurt để cách ly đặc biệt dù họ chưa có triệu chứng.

Người đứng đầu Viện Robert Koch (RKI), ông Lars Schaade, nhận định dù virus Hanta có thể gây bệnh rất nặng nhưng nguy cơ bùng phát đại dịch tại Đức hiện ở mức thấp.

Trong khi đó, Hy Lạp và Tây Ban Nha áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn với thời gian cách ly tại bệnh viện lần lượt là 45 ngày và 14 ngày. Anh cũng đã đưa 20 công dân về khu vực gần Liverpool để xét nghiệm và theo dõi.

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã kích hoạt trung tâm điều hành khẩn cấp mức độ 3. Khác với châu Âu, các hành khách Mỹ được cho phép tự cách ly tại nhà nếu đảm bảo không gây phơi nhiễm cho cộng đồng trong quá trình di chuyển về Omaha, bang Nebraska.

Tại Australia, viện dẫn thời gian ủ bệnh của virus Hanta lên tới 42 ngày và rủi ro lây nhiễm trên chuyến bay dài từ Tây Ban Nha là rất lớn, Bộ Y tế Australia quyết định cách ly 6 hành khách (gồm công dân Australia và New Zealand) ở trung tâm Bullsbrook phía Bắc Perth trong ít nhất 3 tuần, đồng thời đưa bệnh do virus Hanta vào danh sách kiểm soát theo luật an ninh sinh học.

Tại Đông Á, Triều Tiên đã phát đi cảnh báo khẩn cấp trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên. Chính quyền Bình Nhưỡng yêu cầu người dân tăng cường vệ sinh cá nhân và nơi làm việc, đồng thời hạn chế tiếp xúc với động vật gặm nhấm.

Theo giới chuyên gia, diễn biến mới đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan quốc tế của biến chủng Andes-loại virus Hanta có tỷ lệ tử vong cao và hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu.

