Pháp cách ly khẩn hành khách nghi nhiễm virus Hanta từ tàu MV Hondius

Ngày 10/5, Chính phủ Pháp xác nhận một trong 5 công dân nước này trở về từ tàu du lịch MV Hondius đã xuất hiện triệu chứng nghi nhiễm virus Hanta ngay trên chuyến bay hồi hương từ Tây Ban Nha về Pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, thông tin trên được Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu công bố sau cuộc họp khẩn với Bộ trưởng Y tế Stéphanie Rist, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot cùng lãnh đạo các cơ quan y tế.

Giới chức Pháp cho biết 5 hành khách trên đã được chuyển thẳng từ sân bay Le Bourget tới bệnh viện Bichat Hospital để cách ly trong 72 giờ và tiến hành kiểm tra y tế toàn diện.

Thủ tướng Lecornu cho hay Chính phủ Pháp sẽ ban hành ngay một sắc lệnh cho phép triển khai các biện pháp cách ly cần thiết đối với những người tiếp xúc gần nhằm bảo vệ cộng đồng.

Sau thời gian cách ly tại bệnh viện, các hành khách này sẽ tiếp tục tự cách ly tại nhà trong 45 ngày dưới sự giám sát của cơ quan y tế địa phương do được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xếp vào nhóm có nguy cơ cao. Đây được xem là khoảng thời gian ủ bệnh tối đa của virus theo đánh giá hiện nay.

Giới chức Pháp cho hay bất kỳ trường hợp nào xuất hiện triệu chứng trong quá trình theo dõi sẽ lập tức được chuyển sang diện nghi nhiễm và đưa vào hệ thống xử lý nguy cơ dịch tễ và sinh học đặc biệt – cơ chế từng được kích hoạt trong đại dịch COVID-19.

Theo WHO, ổ dịch liên quan tới tàu du lịch MV Hondius hiện đã khiến ít nhất 3 người tử vong, gồm một cặp vợ chồng người Hà Lan và một công dân Đức.

Ngoài ra còn có 5 ca nhiễm virus được xác nhận bằng xét nghiệm, 3 ca nghi nhiễm và 8 trường hợp xuất hiện triệu chứng hô hấp.

Hiện, Pháp chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta nào trên lãnh thổ nước này.

Cùng ngày, giới chức y tế Chile đã nâng mức cảnh báo y tế sau khi số ca nhiễm virus Hanta tại nước này tăng mạnh từ đầu năm 2026, với tỷ lệ tử vong được đánh giá ở mức đáng lo ngại.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, hiện Chile đã ghi nhận 39 ca mắc virus Hanta tính đến đầu tháng 5/2026, trong đó khoảng 33% bệnh nhân đã tử vong. Đây là mức cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch tại một số khu vực miền Nam nước này.

Bộ Y tế Chile cho biết các ca bệnh gần đây liên quan đến cả khách du lịch quốc tế và lực lượng cứu hỏa hoạt động tại các vùng rừng núi, nơi có nguy cơ tiếp xúc cao với loài gặm nhấm mang virus.

Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây sang người chủ yếu qua tiếp xúc với nước tiểu, phân hoặc nước bọt của chuột mang mầm bệnh. Người nhiễm có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau cơ, khó thở và trong nhiều trường hợp diễn biến nhanh thành suy hô hấp nghiêm trọng.

Giới chức y tế Chile khuyến cáo người dân và du khách hạn chế tiếp xúc với khu vực có dấu hiệu chuột hoang, đồng thời bảo đảm vệ sinh tại các khu cắm trại, nhà kho và vùng nông thôn.

Nhà chức trách cũng tăng cường hoạt động giám sát dịch tễ và tuyên truyền phòng bệnh tại các địa phương có nguy cơ cao, đặc biệt trước mùa du lịch và các hoạt động ngoài trời đang bước vào cao điểm./.

Virus Hanta: Hành khách bắt đầu rời tàu MV Hondius Ngày 10/5, Tây Ban Nha xác nhận hành khách trên tàu du lịch MV Hondius treo cờ Hà Lan đã bắt đầu rời tàu, không ai trong số hơn 140 người trên tàu có triệu chứng nhiễm virus.