EU khôi phục toàn diện Hiệp định Hợp tác với Syria

Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức thông qua quyết định chấm dứt việc đình chỉ một phần Hiệp định Hợp tác giữa Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC) và Cộng hòa Arab Syria, qua đó khôi phục đầy đủ hiệu lực của văn kiện này sau hơn một thập niên gián đoạn.

Quyết định trên đồng thời bãi bỏ Quyết định 2011/523/EU của Hội đồng EU, văn bản từng áp đặt việc đình chỉ một phần các điều khoản của hiệp định trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại Syria.

Theo Hội đồng EU, việc khôi phục toàn diện Hiệp định Hợp tác đánh dấu một bước đi quan trọng trong tiến trình điều chỉnh quan hệ giữa EU và Syria, hướng tới tăng cường hợp tác và từng bước tái thiết quan hệ song phương.

Hiệp định Hợp tác giữa EU và Syria, được ký kết từ năm 1977, là nền tảng pháp lý điều chỉnh quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai bên.

Tuy nhiên, vào tháng 9/2011, Hội đồng EU đã quyết định đình chỉ một phần hiệp định, sau đó mở rộng vào tháng 2/2012, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thương mại nhạy cảm, bao gồm việc bãi bỏ các ưu đãi liên quan đến một số mặt hàng như dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, vàng, kim loại quý và kim cương.

Các biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh EU áp dụng các hạn chế theo Chính sách Đối ngoại và An ninh chung (CFSP), nhằm phản ứng trước tình hình tại Syria dưới thời chính quyền ông Bashar al-Assad.

Sau những biến động chính trị quan trọng tại Syria, trong đó có sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Assad vào tháng 12/2024, EU đã từng bước điều chỉnh chính sách đối với quốc gia này.

Đến tháng 5/2025, Hội đồng EU đã quyết định dỡ bỏ phần lớn các biện pháp trừng phạt kinh tế áp đặt đối với Syria, ngoại trừ những lệnh trừng phạt liên quan đến an ninh.

Trên cơ sở đó, hội đồng cho rằng các điều kiện dẫn đến việc đình chỉ một phần hiệp định không còn phù hợp, đồng thời việc khôi phục đầy đủ Hiệp định Hợp tác phù hợp với định hướng chính sách mới của EU nhằm hỗ trợ quá trình chuyển đổi hòa bình, bao trùm tại Syria và thúc đẩy phục hồi kinh tế-xã hội của quốc gia này.

Quyết định cũng được xem là tín hiệu chính trị thể hiện cam kết của EU trong việc từng bước tái thiết quan hệ với Syria và hỗ trợ quốc gia này tái hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu.

Về hiệu lực thi hành, quyết định có giá trị ngay tại thời điểm được thông qua. Các điều khoản của Hiệp định Hợp tác được khôi phục sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo sau khi thông báo chính thức được ban hành, nhằm bảo đảm quá trình triển khai được thực hiện đồng bộ và có trật tự.

Trong thời gian tới, EU dự kiến tiếp tục theo dõi tiến trình chuyển đổi tại Syria, đồng thời điều chỉnh mức độ hợp tác phù hợp với diễn biến thực tế, trên cơ sở tôn trọng quyền con người, thúc đẩy ổn định và phát triển bền vững trong khu vực./.

Ủy ban châu Âu đề xuất khôi phục toàn diện Hiệp định hợp tác EU-Syria Hiệp định hợp tác EU-Syria, từng là nền tảng cho quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội và thương mại, bị đình chỉ một phần từ năm 2011.