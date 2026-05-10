Các hãng xe châu Âu chịu thiệt hại hơn 8 tỷ euro vì thuế quan của Mỹ

Các hãng xe lớn của châu Âu đã phải gánh chịu tổng cộng hơn 8 tỷ euro (9,43 tỷ USD) chi phí thuế quan trong một năm, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế nhập khẩu. Đáng chú ý, ngành công nghiệp ôtô tại "lục địa già" lại đang lo ngại về một đợt leo thang mới trong cuộc chiến thương mại Mỹ- Liên minh châu Âu (EU).

Con số trên được tổng hợp từ các tuyên bố công khai của lãnh đạo các tập đoàn Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis và Volvo Cars, trong năm 2025 và quý 1 năm 2026 tính đến thời điểm tròn một năm kể từ khi Mỹ áp thuế quan với mặt hàng này.

Ngày 3/4/2025, Mỹ đã nâng thuế nhập khẩu ôtô châu Âu từ 2,5% lên 27,5%, đánh dấu một phần trong chiến lược bảo hộ thương mại của Tổng thống Donald Trump. Mặc dù sau đó thuế suất đã được điều chỉnh giảm xuống còn 15% theo thỏa thuận thương mại Mỹ-EU đạt được vào tháng 8/2025, nhưng các hãng xe vẫn phải chịu những tổn thất nặng nề.

Volkswagen là đơn vị chịu ảnh hưởng lớn nhất với chi phí thuế quan lên tới 3,6 tỷ euro. Giám đốc tài chính tập đoàn Arno Antlitz cảnh báo rằng nếu tình hình không cải thiện, chi phí thuế quan trong năm nay có thể lên tới 4 tỷ euro, buộc hãng phải tái cơ cấu toàn bộ mô hình kinh doanh, thay vì chỉ áp dụng các biện pháp cắt giảm chi phí tăng dần.

Các hãng xe sang khác của Đức cũng ghi nhận thiệt hại đáng kể: BMW chịu mức phí khoảng 2,1 tỷ euro, bao gồm cả thuế nhập khẩu vào EU từ Mỹ và Trung Quốc, trong khi Mercedes-Benz mất khoảng 1,3 tỷ euro.

Đối với Stellantis, tập đoàn sở hữu các thương hiệu như Chrysler, Dodge và RAM, mặc dù có cơ sở sản xuất tại Mỹ nhưng vẫn chịu thiệt hại 1,2 tỷ euro, chủ yếu liên quan đến các dòng thuế trong thương mại giữa Mỹ, Mexico và Canada.

Theo phân tích từ Bernstein, nếu mức thuế 25% được áp dụng, ba nhà sản xuất ôtô lớn nhất của Đức có thể mất thêm 2,6 tỷ euro trong năm 2026. Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh lợi nhuận đang bị thu hẹp do cạnh tranh gay gắt tại thị trường Trung Quốc và chi phí chuyển đổi sang xe điện tăng cao, các hãng xe khó lòng tự hấp thụ toàn bộ khoản chi phí này mà buộc phải tăng giá bán, điều này có thể làm sụt giảm doanh số tại thị trường Mỹ.

Để đối phó với rào cản thuế quan, nhiều hãng xe đang cân nhắc chuyển dịch sản xuất sang Mỹ. Audi đang xem xét khả năng thành lập cơ sở sản xuất tại Mỹ, song quyết định đầu tư vẫn chưa được đưa ra.

Hiện mẫu SUV hạng sang ba hàng ghế Q9 mới sắp ra mắt của hãng - được thiết kế theo sở thích ưa xe cỡ lớn của người tiêu dùng Mỹ - sẽ được sản xuất tại Bratislava, Slovakia, đồng nghĩa toàn bộ xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải chịu thuế quan.

Giám đốc điều hành BMW Oliver Zipse bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận với chính quyền Mỹ, theo đó các hãng xe có cơ sở sản xuất tại nước này sẽ được hưởng mức thuế ưu đãi. "Chúng tôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía chính quyền Mỹ, nhưng điều đó chỉ thành hiện thực nếu EU cũng thực thi phần đầu tiên của thỏa thuận," ông Zipse nói. Audi cũng bày tỏ kỳ vọng đàm phán Mỹ-EU sẽ "tránh được bất kỳ đợt tăng thuế nào thêm"./.

