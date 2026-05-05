EU sẵn sàng “mọi kịch bản” trước cảnh báo của Mỹ về tăng thuế ôtô

Ngày 5/5, Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố đã chuẩn bị cho “mọi kịch bản” sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa tăng thuế đối với ôtô nhập khẩu từ châu Âu, làm gia tăng căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương.

Phát biểu trước báo giới tại Yerevan (Armenia), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định EU vẫn tuân thủ thỏa thuận thương mại đã đạt được với Mỹ năm ngoái, bác bỏ cáo buộc từ Washington rằng khối này không tuân thủ đầy đủ cam kết.

Bà nêu rõ: “Chúng tôi hướng tới lợi ích chung, hợp tác và sự tin cậy - nhưng cũng đã sẵn sàng cho mọi kịch bản.”

Trước đó, ông Trump tuyên bố có thể nâng thuế đối với ôtô và xe tải từ EU từ 15% lên 25%, cáo buộc Brussels đã “bội ước.”

Dù chưa công bố biện pháp cụ thể, Ủy ban châu Âu cho biết đang để ngỏ mọi lựa chọn nếu Mỹ thực sự áp thuế mới.

Trước đó, Nghị viện châu Âu đã phê chuẩn có điều kiện hiệp định thương mại EU-Mỹ, song theo quy trình của khối, văn bản cuối cùng vẫn cần được đàm phán với các quốc gia thành viên.

Ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic dự kiến gặp Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer bên lề cuộc họp cấp bộ trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại Paris (Pháp) trong cùng ngày nhằm tháo gỡ các bất đồng.

Phía Mỹ cho rằng tiến trình của EU diễn ra “quá chậm” và các sửa đổi có thể “làm suy yếu thỏa thuận.”

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi EU sẵn sàng kích hoạt công cụ chống cưỡng ép thương mại (ACI) – một cơ chế mạnh mẽ nhằm đối phó với các sức ép địa chính trị từ bên ngoài.

Ông chỉ trích các “đe dọa gây bất ổn” và cho rằng EU cần sử dụng những công cụ đã được thiết lập đúng mục đích.

Thỏa thuận thương mại ký năm ngoái quy định mức trần thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa EU, trong đó có ôtô - thấp hơn mức 25% mà Mỹ áp dụng với nhiều đối tác khác.

EU cho biết đang trong giai đoạn cuối thực hiện các cam kết thuế quan còn lại, đồng thời kỳ vọng phía Mỹ cũng tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ tương ứng./.

