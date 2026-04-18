Bộ Công Thương ban hành văn bản hợp nhất về điều kiện lắp ráp, nhập khẩu ôtô

Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BCT hợp nhất quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô (Văn bản số 27/VBHN-BCT).

Nội dung văn bản hợp nhất gồm: Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô, có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 5/2/2020.

Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/1/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2026.

Nghị định số 117/2026/NĐ-CP ngày 3/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô, có hiệu lực kể từ ngày 3/4/2026.

Văn bản hợp nhất cũng nêu rõ các quy định được sửa đổi, bổ sung như: Quy định trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ôtô; Quy định mới về trình tự cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô./.

Quy trình mới cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ôtô Nghị định số 117/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung theo hướng không áp dụng các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, lắp ráp ôtô xuất khẩu.