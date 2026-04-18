Bộ Công Thương ban hành văn bản hợp nhất về điều kiện lắp ráp, nhập khẩu ôtô

Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BCT cập nhật đầy đủ các quy định về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành ôtô, đồng thời bổ sung, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính theo quy định mới.

Uyên Hương
Dây chuyền lắp ráp ôtô du lịch tại nhà máy của Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (Thaco) trong Khu kinh tế mở Chu Lai, Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)
Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BCT hợp nhất quy định về điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô (Văn bản số 27/VBHN-BCT).

Nội dung văn bản hợp nhất gồm: Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô, có hiệu lực kể từ ngày 17/10/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, có hiệu lực kể từ ngày 5/2/2020.

Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/1/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2026.

Nghị định số 117/2026/NĐ-CP ngày 3/4/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô, có hiệu lực kể từ ngày 3/4/2026.

Văn bản hợp nhất cũng nêu rõ các quy định được sửa đổi, bổ sung như: Quy định trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ôtô; Quy định mới về trình tự cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ôtô./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Ôtô #Lắp ráp #Nhập khẩu #Bảo hành #Bộ Công Thương #Nghị định
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo. (Nguồn: The Pioneer)

Ấn Độ: Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo

Để khuyến khích người dân chuyển đổi, Delhi dự kiến miễn 100% thuế đường bộ và phí đăng ký đối với xe điện, đồng thời áp dụng nhiều mức hỗ trợ tài chính tùy theo loại phương tiện và dung lượng pin.

Một cửa hàng Tesla ở San Mateo, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Doanh số bán xe Tesla tại châu Âu phục hồi nhanh

Tesla ghi nhận dấu hiệu phục hồi tại châu Âu sau giai đoạn sụt giảm mạnh năm 2025, theo đó, Tesla đã giao 358.023 xe trên toàn cầu trong quý 1 năm 2026, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.