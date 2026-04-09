Thúc đẩy liên kết doanh nghiệp Việt-Hàn trong chuỗi cung ứng phụ tùng ôtô

Chiều 9/4, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Cục Công nghiệp và Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương); Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA); Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại VINEXA tổ chức Tọa đàm Đối thoại chính sách với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực phụ tùng ôtô.

Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Vietnam Expo 2026, theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức xúc tiến đầu tư, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc.

Phát biểu tại toạ đàm, ông Vũ Bá Phú- Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết, những năm qua, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện; trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đặc biệt về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hai nước đồng thời hướng tới phát triển thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng.

Thực tiễn cho thấy, sự tham gia của các doanh nghiệp Hàn Quốc đã mang lại nhiều đóng góp thiết thực cho ngành công nghiệp nói chung và lĩnh vực sản xuất ôtô nói riêng tại Việt Nam.

Tính lũy kế đến hết tháng 2 năm 2026, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt trên 95,2 tỷ USD, chiếm khoảng 18% tổng vốn đầu tư, cùng hàng nghìn dự án còn hiệu lực.

Riêng trong 2 tháng đầu năm 2026, Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 2 tỷ USD, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, cho thấy vai trò nổi bật và xu hướng mở rộng đầu tư ổn định của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đáng chú ý, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo, với trên 73% tổng vốn đầu tư đăng ký của các doanh nghiệp Hàn Quốc; trong đó nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao tiếp tục được triển khai.

Thông qua các dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất linh kiện, phụ tùng, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, cải thiện năng lực quản trị và tiêu chuẩn chất lượng, góp phần hình thành các cụm liên kết ngành và hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ tại các địa bàn trọng điểm như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Vũ Bá Phú, trong bối cảnh mới, ngành ôtô toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh hóa, điện hóa và thông minh hóa, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn môi trường, công nghệ và năng lực thích ứng, những đóng góp trong việc chú trọng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất phụ tùng ôtô của doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang tạo nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực nội tại của ngành công nghiệp ôtô, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất khu vực và toàn cầu.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng, ngành phụ tùng ô tô của Việt Nam vẫn đang trong quá trình hình thành, định hình phát triển. Cụ thể như tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, năng lực công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng và khả năng tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp trong nước vẫn còn khiêm tốn. Đ

ặc biệt, mức độ giao thương, liên kết sản xuất, cung ứng giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI Hàn Quốc chưa thực sự tương xứng với tiềm năng.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình còn giới thiệu về Dự án Bản đồ chuỗi giá trị trong lĩnh vực phụ tùng ôtô. Đây là một sáng kiến hợp tác giữa KOTRA, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Công nghiệp có ý nghĩa thiết thực, góp phần cung cấp cái nhìn tổng thể về cấu trúc chuỗi cung ứng, làm rõ vai trò và mức độ tham gia của các doanh nghiệp trong từng khâu của chuỗi giá trị.

Qua đó, hỗ trợ các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp nhận diện rõ hơn các điểm nghẽn, khoảng trống cần bổ sung, từ đó định hướng các giải pháp thúc đẩy kết nối, nâng cao năng lực doanh nghiệp, chất lượng sản phẩm và tăng cường sự tham gia hiệu quả vào chuỗi liên kết sản xuất cung ứng trong lĩnh vực ôtô của các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Ông Vũ Bá Phú tin tưởng, với nền tảng quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia, cùng với sự chủ động và quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong lĩnh vực phụ tùng ôtô sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới, hiệu quả hơn, thực chất hơn và bền vững hơn, cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái sản xuất có chiều sâu, có năng lực tự chủ và có vị thế ngày càng vững chắc trong chuỗi giá trị sản xuất ôtô toàn cầu.

Theo ông Koo Bon-kyung, Trưởng Ban KOTRA khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương cho hay: Thị trường ôtô Việt Nam đang bứt phá mạnh mẽ, ghi nhận mức tăng doanh số trên 10% so với cùng kỳ năm trước tính tới năm 2025.

Đặc biệt, cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp nội địa như VinFast và việc mở rộng sản xuất của các nhà sản xuất ôtô toàn cầu như Hyundai-Kia, Toyota, Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất ôtô mới của Đông Nam Á.

Tuy nhiên, dù tăng trưởng về quy mô nhanh chóng, tỷ lệ nội địa hoá linh kiện và chuỗi cung ứng các vật liệu, linh kiện then chốt vẫn là những thách thức cần cải thiện.

Việc xây dựng một chuỗi giá trị công nghiệp bền vững vượt ra khỏi giai đoạn chỉ lắp ráp xe, từ nguyên vật liệu đến xe hoàn chỉnh sẽ là chìa khóa then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành ôtô Việt Nam.

Đánh giá từ các chuyên gia, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.

Ngành công nghiệp ôtô, đặc biệt là lĩnh vực phụ tùng, linh kiện, ngày càng khẳng định vai trò là một ngành công nghiệp nền tảng, có tác động lan tỏa lớn tới nhiều lĩnh vực kinh tế.

Đây không chỉ là nền tảng cho sự phát triển của ngành ôtô mà còn là thước đo năng lực công nghiệp và mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của mỗi quốc gia.

Thế nhưng, ngành phụ tùng ôtô của Việt Nam hiện vẫn đang trong quá trình phát triển với tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, năng lực công nghệ và quản trị còn hạn chế, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế chưa cao và mức độ liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp FDI chưa tương xứng với tiềm năng.

Trong bối cảnh ngành ôtô toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng xanh hóa, điện hóa và thông minh hóa, việc nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng và thu hút đầu tư chất lượng cao trở thành yêu cầu cấp thiết.

Do đó, qua đây cập nhật các định hướng, chính sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ và phụ tùng ôtô; thúc đẩy kết nối và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc trong chuỗi cung ứng.

Mặt khác, khuyến khích đầu tư vào nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ và chuyển giao tri thức; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của ngành trong giai đoạn mới.

Tại toạ đàm, các doanh nghiệp đã trao đổi kinh nghiệm, phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định và thuận lợi hơn./.

