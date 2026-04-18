Ôtô-Xe máy

Hãng Ford triệu hồi gần 1,4 triệu xe bán tải do lỗi liên quan đến hộp số

Lỗi kỹ thuật của xe bán tải Ford F-150 xuất phát từ cảm biến dải truyền động, có thể gửi tín hiệu không ổn định đến bộ điều khiển, dẫn tới hiện tượng xe bất ngờ chuyển về số 2.

Thanh Phương
Xe bán tải Ford F-150. (Nguồn: Ford)
Hãng xe Ford vừa thông báo triệu hồi gần 1,4 triệu xe bán tải Ford F-150 tại Mỹ do lỗi liên quan đến hộp số, có thể khiến người lái mất kiểm soát phương tiện và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Theo thông báo, lỗi kỹ thuật xuất phát từ cảm biến dải truyền động, có thể gửi tín hiệu không ổn định đến bộ điều khiển, dẫn tới hiện tượng xe bất ngờ chuyển về số 2. Điều này khiến tốc độ bánh xe giảm đột ngột trong thời gian ngắn, thậm chí có thể làm trượt bánh sau trong một số tình huống.

Đợt triệu hồi này áp dụng với các mẫu F-150 sử dụng hộp số tự động 6 cấp, được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2017.

Cục An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết sự cố này đã liên quan tới ít nhất một vụ tai nạn và hai trường hợp bị thương. Ngoài ra, Ford cũng ghi nhận 444 yêu cầu bảo hành và 105 phản ánh từ khách hàng có thể liên quan đến lỗi trên.

Hãng sẽ gửi thông báo tới các chủ xe qua đường bưu điện, đồng thời yêu cầu khách hàng mang xe đến các đại lý Ford hoặc Lincoln để được cập nhật miễn phí phần mềm điều khiển hệ thống truyền động./.

(TTXVN/Vietnam+)
#xe bán tải Ford F-150 #Lỗi hộp số
Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo. (Nguồn: The Pioneer)

Ấn Độ: Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo

Để khuyến khích người dân chuyển đổi, Delhi dự kiến miễn 100% thuế đường bộ và phí đăng ký đối với xe điện, đồng thời áp dụng nhiều mức hỗ trợ tài chính tùy theo loại phương tiện và dung lượng pin.

Một cửa hàng Tesla ở San Mateo, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Doanh số bán xe Tesla tại châu Âu phục hồi nhanh

Tesla ghi nhận dấu hiệu phục hồi tại châu Âu sau giai đoạn sụt giảm mạnh năm 2025, theo đó, Tesla đã giao 358.023 xe trên toàn cầu trong quý 1 năm 2026, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Mẫu i3 mới mang phong cách thể thao và hiện đại. (Ảnh: BMW)

Tung ra mẫu xe mới, BMW hâm nóng cuộc đua với Tesla

Mẫu i3 mới là sản phẩm thứ hai được xây dựng trên nền tảng Neue Klasse thế hệ kế tiếp của tập đoàn ôtô BMW. So với dòng 3 Series hiện tại, mẫu xe này có kích thước dài, rộng và cao hơn.