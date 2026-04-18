Hãng Ford triệu hồi gần 1,4 triệu xe bán tải do lỗi liên quan đến hộp số

Hãng xe Ford vừa thông báo triệu hồi gần 1,4 triệu xe bán tải Ford F-150 tại Mỹ do lỗi liên quan đến hộp số, có thể khiến người lái mất kiểm soát phương tiện và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Theo thông báo, lỗi kỹ thuật xuất phát từ cảm biến dải truyền động, có thể gửi tín hiệu không ổn định đến bộ điều khiển, dẫn tới hiện tượng xe bất ngờ chuyển về số 2. Điều này khiến tốc độ bánh xe giảm đột ngột trong thời gian ngắn, thậm chí có thể làm trượt bánh sau trong một số tình huống.

Đợt triệu hồi này áp dụng với các mẫu F-150 sử dụng hộp số tự động 6 cấp, được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 3/2014 đến tháng 8/2017.

Cục An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết sự cố này đã liên quan tới ít nhất một vụ tai nạn và hai trường hợp bị thương. Ngoài ra, Ford cũng ghi nhận 444 yêu cầu bảo hành và 105 phản ánh từ khách hàng có thể liên quan đến lỗi trên.

Hãng sẽ gửi thông báo tới các chủ xe qua đường bưu điện, đồng thời yêu cầu khách hàng mang xe đến các đại lý Ford hoặc Lincoln để được cập nhật miễn phí phần mềm điều khiển hệ thống truyền động./.

