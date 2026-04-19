Tesla mở rộng mạng lưới robotaxi tại Mỹ

Ngày 18/4, tập đoàn xe điện Tesla thông báo triển khai dịch vụ taxi tự hành (robotaxi) tại hai thành phố Dallas và Houston.

Động thái này đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của dịch vụ mới mẻ này tại Mỹ kể từ khi ra mắt tại thành phố Austin, bang Texas vào năm ngoái.

Tài khoản chính thức về robotaxi của Tesla trên mạng xã hội X đã đăng tải thông tin về đợt ra mắt, kèm theo hai đoạn phim cho thấy dòng xe thể thao đa dụng Model Y đang vận hành tại hai thành phố nói trên mà không có người lái hay nhân sự giám sát ở ghế trước.

Đơn vị này cũng công bố hình ảnh bản đồ phân định phạm vi phục vụ, nhưng không tiết lộ thêm các chi tiết về quy mô đội xe hay mức giá cụ thể.

Giám đốc điều hành Tesla, ông Elon Musk, đã chia sẻ lại bài đăng trên mạng xã hội X và kêu gọi người dùng trải nghiệm dịch vụ robotaxi của hãng tại Dallas và Houston.

Động thái của Tesla diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực kinh doanh robotaxi đang lấy lại đà tăng trưởng, khi hãng xe tự hành Waymo thuộc tập đoàn công nghệ Alphabet và hãng công nghệ Zoox thuộc tập đoàn thương mại điện tử Amazon cũng đang đẩy nhanh quá trình mở rộng quy mô.

Việc mở rộng dịch vụ robotaxi và thúc đẩy áp dụng rộng rãi phần mềm tự lái hoàn toàn là yếu tố then chốt trong chiến lược tăng trưởng của Tesla.

Hiện nay, ông Musk đang chuyển dịch trọng tâm của công ty từ sản xuất xe điện sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và robot. Phần lớn mức định giá 1,3 nghìn tỷ USD của doanh nghiệp này phụ thuộc vào sự thành công của định hướng trên.

Trước đó, Tesla lần đầu tiên triển khai một nhóm nhỏ xe taxi tự hành tại một khu vực của thành phố Austin với sự hiện diện của nhân sự giám sát an toàn cùng một số hạn chế nhất định. Kể từ đó, công ty đã mở rộng phạm vi phục vụ và bắt đầu loại bỏ nhân sự giám sát trên xe.

Năm ngoái, Tesla cũng đã bắt đầu dịch vụ gọi xe tại khu vực Vịnh San Francisco.

Mặc dù ông Elon Musk cam kết sẽ mở rộng nhanh chóng dịch vụ robotaxi tại Mỹ, nhưng Tập đoàn đã không đạt được các dự báo trước đó về việc đưa robotaxi vào vận hành rộng rãi tại nhiều khu vực đô thị của Mỹ vào cuối năm 2025./.

Hà Lan “bật đèn xanh” cho hệ thống lái xe tự động có giám sát của Tesla Cơ quan Quản lý phương tiện Hà Lan đã chính thức phê duyệt hệ thống hỗ trợ lái xe tự động có giám sát (Full Self-Driving - FSD supervised) của hãng xe điện Tesla của Mỹ.