Nissan tiến gần hơn đến việc trang bị pin thể rắn cho xe điện

Nissan Motor đã đạt được các mục tiêu về hiệu suất với nguyên mẫu bộ pin thể rắn hoàn toàn dành cho xe điện, đưa nhà sản xuất ôtô Nhật Bản tiến gần hơn đến kế hoạch sản xuất hàng loạt vào năm tài chính 2028.

Mới đây, Nissan đã thử nghiệm thành công hiệu năng của pin thể rắn với 23 lớp tế bào, tiếp nối bước đột phá vào năm 2025 khi các tế bào nguyên mẫu của Nissan đạt được hiệu năng cần thiết để thương mại hóa.

So với pin lithium-ion thông thường cùng kích thước, pin thể rắn có dung lượng lưu trữ năng lượng gấp đôi trên mỗi đơn vị thể tích, giúp tăng gấp đôi phạm vi hoạt động của xe điện. Pin thể rắn cũng có thể chịu được sạc công suất cao, giảm thời gian sạc xuống còn 1/3.

Nissan cũng đã phát triển một bộ sạc 2 chiều mới dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào năm 2028. Với bộ sạc này, xe điện có thể hoạt động như một hệ thống pin dự phòng để cung cấp điện cho các hộ gia đình.

Các bộ sạc 2 chiều hiện có trên thị trường rất đắt, với giá bán lẻ là 1,5 triệu yen (khoảng 9.450 USD). Nissan dự định cung cấp các bộ sạc của mình với giá thấp hơn đáng kể để công nghệ này trở nên dễ tiếp cận hơn với các hộ gia đình bình thường, mặc dù hãng vẫn chưa tiết lộ con số chính xác.

Ông Shunichi Inamijima, một Giám đốc điều hành của Nissan cho biết, sản phẩm này “có thể được cung cấp với chi phí rất thấp.”

Đối với các phương tiện được điều khiển bằng phần mềm, Nissan sẽ áp dụng một nền tảng nội bộ trong năm tài chính này nhằm thúc đẩy sự phát triển phần mềm cho xe. Nền tảng này sẽ cho phép phát triển phần mềm tự động bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập từ các phương tiện.

Nền tảng tương tự sẽ được sử dụng để triển khai công nghệ lái xe tự động dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) vào năm tài chính 2027. Nissan cũng đặt mục tiêu tích hợp vào xe của mình chức năng “AI-Partner,” hỗ trợ định vị và các lĩnh vực khác dựa trên lịch trình của người lái và các cuộc hội thoại trong xe.

Trong chiến lược dài hạn được công bố vào ngày 14/4, Nissan cho biết sẽ trang bị khả năng lái tự động bằng trí tuệ nhân tạo cho khoảng 90% các mẫu xe của hãng.

Ông Takashi Yoshizawa, một lãnh đạo cấp cao của Nissan cho biết: “Chúng tôi sẽ thúc đẩy sự phát triển tích hợp của AI-Drive, AI-Partner và phần mềm AI, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi thông minh cho các phương tiện của chúng tôi”./.

