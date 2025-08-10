Nissan dự kiến ra mắt mẫu xe điện Leaf phiên bản mới trong năm nay

Nissan Motor - hãng sản xuất ôtô lớn thứ ba của Nhật Bản, sẽ khởi động một chiến dịch sản phẩm mới từ năm tài chính 2025 nhằm khôi phục doanh số bán hàng trong nước và đối phó với những khó khăn tài chính hiện tại.

Trong năm nay, hãng dự kiến ra mắt mẫu xe điện (EV) Leaf phiên bản mới - bản nâng cấp lần đầu tiên sau 8 năm. Đến năm tài chính 2026, Nissan sẽ trình làng mẫu minivan Elgrand được trang bị hệ thống hybrid thế hệ mới. Việc chậm ra mắt sản phẩm mới từng khiến Nissan chịu nhiều chỉ trích, vì vậy hãng kỳ vọng chiến lược nâng cấp các dòng xe ăn khách sẽ tạo cú hích doanh số.

Ra mắt từ năm 2010, Leaf là mẫu xe điện sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới. Phiên bản nâng cấp lần này thuộc thế hệ thứ ba, với phạm vi hoạt động trên 600 km theo tiêu chuẩn Nhật Bản - tăng hơn 30% so với dòng xe Leaf thế hệ trước và được đánh giá vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc.

Để đạt hiệu suất này, Leaf mới được trang bị pin công suất cao, thiết kế khí động học giúp giảm lực cản, cùng hệ thống truyền động điện “e-axle” do Nissan và công ty con Jatco đồng phát triển, giúp giảm 10% thể tích linh kiện.

Khả năng sạc cũng được cải thiện đáng kể: pin có thể sạc từ 10% lên 80% trong 35 phút, tính năng sạc nhanh cho phép di chuyển hơn 250 km chỉ sau 15 phút sạc đối với phiên bản cao cấp.

Ngoài việc nâng cấp tính năng vận hành, Nissan tiếp tục phát triển khả năng cấp điện từ xe điện, thế mạnh của hãng - thông qua công nghệ V2L (Vehicle-to-Load). Với thiết bị chuyên dụng mới, Leaf có thể cấp điện trực tiếp ra ngoài; thiết bị này gọn nhẹ, có thể vận hành bằng một tay, tiện dụng hơn nhiều so với thế hệ trước vốn cồng kềnh như một chiếc vali.

Trong năm tài chính 2026, Nissan cũng sẽ giới thiệu Elgrand - mẫu minivan cỡ lớn lần đầu được nâng cấp sau 16 năm. Đây là đối thủ trực tiếp của Toyota Alphard và Vellfire, đồng thời gây chú ý khi ra mắt dưới dạng xe hybrid (HV) trang bị hệ thống “e-Power” thế hệ thứ ba.

Khác với các mẫu hybrid thông thường kết hợp động cơ xăng và động cơ điện khi vận hành, e-Power của Nissan sử dụng động cơ xăng để phát điện, sau đó truyền năng lượng cho động cơ điện. Hãng cho biết hệ thống này mang lại trải nghiệm lái êm ái, mượt mà như xe điện. So với thế hệ trước, e-Power mới tiết kiệm nhiên liệu hơn 9% ở điều kiện thông thường và tới 15% ở tốc độ cao, đồng thời nâng cao độ êm ái khi vận hành. Elgrand sẽ là mẫu xe đầu tiên tại Nhật Bản sử dụng công nghệ này, trước khi xuất hiện tại châu Âu vào năm tài chính 2025.

Là mẫu xe có giá cao, Elgrand thường được khách hàng chú trọng vào trải nghiệm lái. Hệ thống hybrid mới được kỳ vọng sẽ nâng hiệu suất, tiết kiệm nhiên liệu và gia tăng sức hút với người tiêu dùng.

Nissan hiện đối mặt với thách thức lớn trong kinh doanh. Năm tài chính 2024, hãng ghi nhận khoản lỗ ròng 670,8 tỷ yen (4,54 tỷ USD), trái ngược mức lãi 426,6 tỷ yen của năm trước. Doanh số trong nước cũng giảm khoảng 10% so với 5 năm trước. Giới quan sát đang chờ xem liệu Nissan có thể tận dụng thế mạnh trong lĩnh vực xe điện để thu hút khách hàng và lấy lại đà tăng trưởng hay không./.

Doanh số xe điện BYD tại Anh tăng gấp sáu lần cùng kỳ năm ngoái Doanh số BYD tháng 7 tăng gấp 4 lần cùng kỳ, trong khi Tesla giảm tới 60%. Xe điện Trung Quốc đang lấn sân mạnh vào thị trường Anh bất chấp rào cản trợ cấp.