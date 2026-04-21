Hà Nội tiếp nhận trực tuyến 12 thủ tục hành chính, dịch vụ công từ 1/4/2026

Đáng chú ý, đối với 12 thủ tục hành chính này, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội không tổ chức tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, ngoại trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Theo Thông cáo báo chí ngày 16/4/2026 của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội ban hành về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính, dịch vụ công trên địa bàn.

Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, hoặc đến các điểm hỗ trợ dịch vụ công số để được hỗ trợ kê khai, số hóa và hoàn thiện hồ sơ điện tử.

Trường hợp có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ tại điểm tiếp nhận sẽ hướng dẫn chuyển đổi sang nộp trực tuyến và không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục đã triển khai trực tuyến toàn trình.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ được trả dưới dạng điện tử. Trường hợp cá nhân, tổ chức có nhu cầu nhận bản giấy, Trung tâm sẽ tiến hành chuyển phát qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ đăng ký, đảm bảo thuận tiện và đúng quy định./.