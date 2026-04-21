"Thời đại John Ternus" đánh dấu sự thay đổi chiến lược của Apple

Ngay sau khi ông John Ternus trở thành người kế nhiệm ông Tim Cook trên cương vị Giám đốc điều hành (CEO) của Apple, nhật báo Corriere della Sera đã đăng bài phân tích về tác động kinh tế liên quan đến sự thay đổi nhân sự cấp cao của Apple, trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị hiện nay.

Theo bài viết, việc ông Ternus trở thành CEO mới của Apple không chỉ là cuộc chuyển giao quyền lực nội bộ đơn thuần. Đây là một sự thay đổi mang tính chiến lược diễn ra vào thời điểm đen tối nhất đối với chuỗi cung ứng toàn cầu kể từ sau đại dịch.

Trong khi eo biển huyết mạch Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, Apple đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Đó là làm thế nào để duy trì sản xuất khi thế giới đang bị chia cắt bởi căng thẳng địa chính trị và xung đột?

Ông Tim Cook đã xây dựng đế chế Apple dựa trên sự hiệu quả tuyệt đối của chuỗi cung ứng tại Trung Quốc. Ông là một trong những kiến trúc sư của tiến trình toàn cầu hóa.

Nhưng ngày nay, di sản đó đang trở thành hạn chế khó vượt. Chính vì thế, việc ông Ternus - kỹ sư trưởng tài năng đứng sau thành công của iPad và iMac, lên nắm quyền tại Apple, thông điệp của hãng là rất rõ. Trọng tâm của họ sẽ chuyển từ "tối ưu hóa lợi nhuận qua cung ứng" sang "đột phá sản phẩm và tự chủ công nghệ".

Thách thức đầu tiên của ông Ternus sẽ không nằm ở phòng thí nghiệm, mà ở các tuyến vận tải biển. Cuộc chiến bất đối xứng tại eo biển Hormuz, với việc chỉ 3 tàu thương mại đi qua được mỗi ngày thay vì 120 tàu như trước đây, đã khiến chi phí vận chuyển linh kiện từ các nhà máy châu Á sang châu Âu và Mỹ tăng vọt.

Dù các sản phẩm Apple thường được vận chuyển bằng đường hàng không, nhưng nguyên vật liệu thô và linh kiện bán thành phẩm phục vụ cho hệ sinh thái khổng lồ của hãng vẫn phụ thuộc vào đường biển. Việc giá năng lượng tăng vọt do tắc nghẽn tại vịnh Persia đang bào mòn biên lợi nhuận của ngay cả những Big Tech lớn nhất.

Bên cạnh đó, ông Ternus sẽ tiếp nhận một Apple đang nỗ lực đa dạng hóa sản xuất sang Ấn Độ và Việt Nam, nhưng sự phụ thuộc vào Trung Quốc vẫn còn rất lớn. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc việc rút khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và siết chặt các biện pháp bảo hộ thương mại, ông Ternus buộc phải thực hiện một cuộc "di cư" công nghiệp với tốc độ chưa từng có.

Nếu như ông Tim Cook là người hòa giải, thì ông Ternus mang tư duy của một người thực hành. Ông hiểu rằng trong thế giới của năm 2026, khả năng "đọc" được bản đồ địa chính trị cũng quan trọng như khả năng thiết kế một chip M-series mới.

Tại Italy và châu Âu, người tiêu dùng sẽ sớm cảm nhận được hệ quả. Việc chi phí vận hành tăng cao do khủng hoảng năng lượng và sự đứt gãy chuỗi cung ứng có thể đẩy giá iPhone thế hệ tiếp theo lên mức cao chưa từng thấy. Ông Ternus sẽ phải quyết định, hoặc chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ chân khách hàng trong bối cảnh lạm phát, hoặc đẩy gánh nặng sang người dùng.

Quyết định bổ nhiệm một "người thuần kỹ thuật" như ông Ternus cho thấy Apple đang chuẩn bị cho một kịch bản "phòng thủ." Khi thế giới bên ngoài trở nên hỗn loạn với tiếng súng vang lên ở Hormuz và rạn nứt tại Mỹ, Apple đã chọn cách tập trung vào giá trị cốt lõi.

Đó là sản phẩm. Hãng hy vọng rằng sức mạnh sáng tạo sẽ giúp họ vượt qua được cơn bão địa chính trị mà ngay cả những chính trị gia lão luyện nhất cũng đang gặp khó./.

Apple “thay máu” vị trí lãnh đạo cấp cao nhất sau hơn 1 thập kỷ CEO Tim Cook sẽ chính thức rời vị trí lãnh đạo vào đầu tháng 9 tới, khép lại hơn 1 thập kỷ điều hành “người khổng lồ công nghệ” Mỹ kể từ năm 2011, sau khi kế nhiệm nhà đồng sáng lập Steve Jobs.

