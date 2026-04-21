Xả súng tại khu du lịch Mexico, nhiều người thương vong

Ngày 20/4 (theo giờ địa phương), một vụ xả súng đã xảy ra tại Khu khảo cổ Teotihuacán - một trong những điểm du lịch biểu tượng nhất Mexico - khiến ít nhất 1 du khách nước ngoài thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Sự việc làm dấy lên lo ngại về an ninh du lịch khi đất nước này đang gấp rút chuẩn bị cho World Cup 2026.

Phóng viên TTXVN tại Mexico cho biết một số đối tượng mang vũ khí đã tiến vào khu vực tham quan và nổ súng, gây hoảng loạn trong đám đông.

Trong lúc hỗn loạn, ít nhất 15 người bị ngã từ khu vực kim tự tháp khi tìm đường tháo chạy.

Trong số các nạn nhân thương vong có công dân của Canada, Colombia và Nga. Nạn nhân thiệt mạng là người Canada, những người bị thương đã được chuyển đến các cơ sở y tế.

Ngay sau vụ việc, nhà chức trách đã huy động cảnh sát địa phương, lực lượng an ninh liên bang, quân đội và vệ binh quốc gia phong tỏa khu vực, truy bắt các đối tượng liên quan và tăng cường kiểm soát an ninh tại di tích.

Cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum bày tỏ tiếc thương và chỉ đạo điều tra toàn diện, làm rõ động cơ cùng trách nhiệm liên quan.

Chính phủ Mexico đồng thời thiết lập liên lạc với cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia có công dân bị ảnh hưởng để phối hợp hỗ trợ.

Cách thủ đô Mexico City 60 km về phía Tây Bắc, Teotihuacán đón hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm nhạy cảm khi chưa đầy 2 tháng nữa Mexico sẽ là một trong những quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 - sự kiện dự kiến thu hút lượng lớn du khách quốc tế.

Đây không chỉ là vụ việc an ninh đơn lẻ, mà còn là phép thử đối với năng lực bảo đảm an toàn của các cơ quan chức năng trước thềm sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh./.