Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 90 đối tượng tình nghi có liên hệ với nhóm khủng bố IS

90 nghi phạm, bao gồm "các thành viên của tổ chức khủng bố, những người liên quan đến việc tài trợ cho tổ chức... và các nghi phạm phát tán tuyên truyền," đã bị bắt giữ trong 24 vụ điều tra.

Đài Trang
Hình ảnh trích từ camera an ninh về vụ xả súng trong Trường Trung học Dạy nghề và Kỹ thuật Anatolian Ahmet Koyuncu ở huyện Siverek, tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/4/2026. (Ảnh: Hurriyet Daily News/TTXVN)
Hình ảnh trích từ camera an ninh về vụ xả súng trong Trường Trung học Dạy nghề và Kỹ thuật Anatolian Ahmet Koyuncu ở huyện Siverek, tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14/4/2026. (Ảnh: Hurriyet Daily News/TTXVN)

Ngày 20/4, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ 90 người nghi ngờ có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, 2 tuần sau vụ xả súng chết người bên ngoài lãnh sự quán Israel ở Istanbul.

Thông báo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 90 nghi phạm, bao gồm "các thành viên của tổ chức khủng bố, những người liên quan đến việc tài trợ cho tổ chức... và các nghi phạm phát tán tuyên truyền," đã bị bắt giữ trong 24 vụ điều tra.

Trước đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 198 người đã bị bắt giữ một ngày sau vụ tấn công ngày 7/4 trong một chiến dịch truy quét trên toàn quốc.

Các nhà chức trách chưa chính thức liên kết những vụ bắt giữ này với vụ xả súng bên ngoài lãnh sự quán Israel khiến 2 sỹ quan cảnh sát bị thương.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một trong những kẻ tấn công lãnh sự quán Israel có liên hệ "với một tổ chức khủng bố lợi dụng tôn giáo" mà không nêu đích danh IS./.

(TTXVN/Vietnam+)
