Ấn Độ và Nga có bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng

Ấn Độ và Nga đã chính thức đưa vào thực thi Hiệp định Trao đổi Hậu cần tương hỗ (RELOS), đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và toàn cầu tiếp tục biến động.

Thỏa thuận được ký kết vào tháng 2/2025 và có hiệu lực từ ngày 12/1/2026, cho phép lực lượng vũ trang Ấn Độ và Nga tiếp cận và sử dụng cơ sở hạ tầng quân sự trên lãnh thổ của nhau, bao gồm các căn cứ hải quân và không quân.

Cụ thể, mỗi bên có thể triển khai tối đa 3.000 binh sỹ, cùng lúc 5 tàu chiến và 10 máy bay tại lãnh thổ nước đối tác trong thời hạn 5 năm, với khả năng gia hạn thêm 5 năm nếu hai bên đồng thuận. Thỏa thuận cũng cho phép tổ chức các hoạt động như tập trận chung, huấn luyện và nhiệm vụ nhân đạo.

Một nội dung đáng chú ý của hiệp định là việc thiết lập cơ chế hỗ trợ hậu cần toàn diện. Theo đó, các tàu chiến và máy bay khi hoạt động tại nước đối tác sẽ được cung cấp dịch vụ kỹ thuật, tiếp nhiên liệu, bảo dưỡng, cũng như hỗ trợ về điều hướng, kiểm soát không lưu và cơ sở hạ tầng liên quan.

Việc triển khai RELOS giúp tăng cường khả năng phối hợp tác chiến, kéo dài thời gian hoạt động của lực lượng hai nước ở nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo dưỡng và vận hành các trang thiết bị quân sự, đặc biệt là các hệ thống có nguồn gốc từ Nga trong biên chế của Ấn Độ.

Thỏa thuận cũng mở rộng phạm vi hợp tác sang các khu vực có ý nghĩa chiến lược như khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Bắc Cực, qua đó gia tăng tính linh hoạt trong triển khai lực lượng và bảo đảm lợi ích an ninh của mỗi nước.

Giới quan sát nhận định việc đưa hiệp định RELOS vào thực thi không chỉ củng cố quan hệ quốc phòng truyền thống giữa hai nước, mà còn góp phần nâng cao năng lực phối hợp trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng phức tạp, đồng thời tạo nền tảng cho các hình thức hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới./.

Lo ngại thiếu hụt nguồn cung, Ấn Độ tiếp tục đẩy mạnh mua dầu thô của Nga Ấn Độ đã tăng cường nhập khẩu dầu thô của Nga, với mức trung bình 1,98 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3/2026, mức cao nhất kể từ tháng 6/2023, và có thể sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu dầu.